'Maridão' do crime: homem com 250 passagens é preso com fuzil no RJ

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu um homem apontado como uma das lideranças do tráfico em Duque de Caxias, que possui histórico com 250 anotações criminais.

O que aconteceu

Alberto Miguel Rodrigues Soares, 25, conhecido como "Maridão", foi preso na segunda-feira (9). O criminoso estava em uma motocicleta, fortemente armado com um fuzil, no Parque das Missões, em Duque de Caxias, segundo informações repassadas pela Polícia Militar.

"Maridão" tentou fugir, mas foi detido pelos agentes do 15º BPM da cidade. A ficha criminal de Alberto tem 250 registros por crimes diversos, entre os quais homicídio, furto e tráfico de drogas.

O preso tinha dois mandados de prisão em aberto e constava na lista de foragidos da Justiça do Rio. "Maridão" seria ligado a facção criminosa Comando Vermelho e já teria atuado como gerente do tráfico de drogas no Complexo do Alemão, antes de assumir o comando da comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias.

Além do fuzil, a PM apreendeu com o criminoso munições, um rádio transmissor e uma motocicleta roubada. Ele foi encaminhado para a sede da Polinter, na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio. Alberto foi autuado por tráfico de drogas. O UOL não conseguiu localizar sua defesa. O espaço segue aberto para manifestação.