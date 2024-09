Redutor de assento de vaso ajuda no desfralde: 'minha filha se adaptou bem'

Para quem tem filho em fase de desfralde, o assento infantil para vaso sanitário pode ser um aliado. E o Guia de Compras UOL encontrou dois modelos semelhantes, que são bem avaliados entre consumidores. Os produtos possuem escadinha e apoios para as mãos nas laterais, o que oferece mais segurança na hora de usar.

Os modelos, das marcas Atentu e Baby Style, estão disponíveis em diferentes cores e se encontram à venda na Amazon, Magalu e Shopee. Confira mais detalhes sobre eles e o que diz quem comprou.

O que esse assento infantil promete

Produto da marca Atentu

Suporta até 35 kg

Dimensões do assento 36cm x 36 cm; altura 58 cm

Disponível nas cores rosa, azul e cinza

Produto da marca Baby Style

Suporta até 30 kg

Medidas: 38 cm (altura) x 36 cm (largura) x 59 cm (comprimento)

Disponível nas cores azul, rosa e multicolorido

O que diz quem comprou

Os modelos têm nota média de 4,9 (Shopee), 4,8 (Magalu) e 4,6 (Amazon), considerando cinco a nota máxima. Veja alguns comentários.

Eu amei. Minha filha tem três anos e se adaptou muito bem. A cor é linda e não ocupa muito espaço. É fácil de retirar do vaso para um adulto usar e por de volta em seguida. Simplesmente amei.

Isabela (Shopee)

Fácil de montar e muito prático para a criança.

Manu Souza (Amazon)

Boa qualidade e fácil de montar. No meu caso, minha criança se adaptou rápido. Recomendo.

Irislene (Magalu)

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores relatam que o produto foi entregue com defeito e que o assento é muito pequeno.



O produto veio com um buraco e todo arranhado, parecendo que é um produto já usado. Esses produtos deveria ser melhor inspecionado antes de enviar para o cliente.

Franco Vieira Batista (Shopee)

As alças ficam a uma distância muito pequena, o que impede o encaixe no vaso. Mas, mesmo que fosse possível, o assento é pequeno e fica bambo, as pernas são curtas e o degrau é íngreme. O material parece barato e frágil.

Ana Rocha (Amazon)

Só vai servir em vaso sanitário arrendondado e pequeno. Aqui em casa não serviu. Acho que deveria ter este alerta na descrição dos produto. A ideia é boa, mas não serve para todos os vasos sanitários.

Ana Maria (Magalu)

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.