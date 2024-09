'As Coisas que Nunca Superamos': romance tem 500 páginas que passam voando

Se você navega pelo "BookTok", uma hashtag no TikTok usada para falar sobre livros, já deve ter se deparado com alguém falando sobre "As Coisas que Nunca Superamos", da Lucy Score (Alta Novel).

O romance tem uma das tropas (termo usado para definir a relação entre os protagonistas da história) mais adoradas do gênero, inimigos para amantes, e começa de um jeito bem inusitado.

Sobre o que é 'As Coisas que Nunca Superamos'?

Ainda usando seu vestido de noiva, Naomi Witt foge de seu casamento e abandona o noivo no altar. Sem ter para onde ir, ela resolve atender o pedido de resgate de sua irmã gêmea, Tina, com a qual tem pouco contato.

Livro 'As Coisas que Nunca Superamos', da Lucy Score (Alta Novel) Imagem: Rafaela Polo/UOL

Contudo, sua chegada a cidade de Knockemout não é das melhores. Confundida, ela é colocada para fora de um café por Knox, que acha que ela é responsável pelos maus feitos da irmã.

Além dos maus tratos iniciais, ela se vê tendo que limpar, mais uma vez, a barra da irmã, que sumiu e deixou para trás, além de dívidas, a filha de 11 anos, sem nenhum cuidado e amparo.

Knox é barbeiro e morou toda a sua vida na pequena cidade. Ele está cansado de ver Tina tirar vantagem dos moradores e não pensa duas vezes na hora de defender o comércio de Knockemout e colocá-la para fora de um café. Até ele descobrir que, na verdade, aquela não era Tina.

Está pronta a fórmula perfeita para um romance viral.

Por que você deveria ler?

Livro 'As Coisas que Nunca Superamos', da Lucy Score (Alta Novel) Imagem: Rafaela Polo/UOL

Essa é uma história longa, tá? São 512 páginas que, para mim, passaram voando. E como li no Kindle, só fui perceber o tamanho real no livro quando o peguei na mão pela primeira vez. A história flui e te prende no enredo. Quando percebe, você já acabou e está pronta para os próximos dois livros da trilogia, "As Coisas que Guardamos em Segredo" e "As Coisas que Deixamos Para Trás".

Eu adoro livros nos quais os personagens se odeiam e depois passam a se amar. Acho que isso torna os romances mais divertidos, com briguinhas e discussões que nos fazem rir em meios as páginas. E a história de Lucy Score entrega isso.

Tem aquele toque piegas? Tem. Mas quem ama romance sempre espera que essa pitadinha apareça nas histórias. Faz parte da construção do amor na literatura. Sem contar que todo mundo precisa de um pouco de final feliz.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.