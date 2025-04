Grana Sem Drama: Parcelado ou à vista, qual é melhor?

Você é do time que parcela até o chocolate pós-almoço ou que paga à vista até as compras de grande valor?

Pois saiba que o time ideal para se jogar é o da moderação! As duas formas de pagamento possuem suas vantagens: evitar dívidas futuras, no caso do pagamento à vista; fazer compras maiores, no caso do parcelamento.

Mas para manter uma boa gestão financeira, também é preciso balancear a decisão final com as desvantagens que cada um traz.

A colunista do UOL Pollyana Félix, empresária e especialista em comunicação, explica quais são as vantagens e desvantagens de parcelar ou pagar à vista, e como escolher a melhor opção para o seu orçamento.

*Grana Sem Drama é uma parceria semanal entre UOL e Pollyana Félix sobre planejamento e gestão financeira.

Por que a soma de pequenas parcelas pode virar um problemão no final do mês?

Você evita parcelar tudo ou é do time que parcela até o cafézinho? Grana Sem Drama tá aqui pra te fazer entender quando cada um faz sentido.

À vista. Ideal quando tem desconto, libera limite mais rápido. Evita dívidas futuras.

Parcelado. Útil para compras maiores que você se programou. Se for sem juros, te ajuda no controle do fluxo financeiro...

Mas atenção, porque a soma de pequenas parcelas pode virar um problemão no final do mês!

Agora me conta, você é do time do tudo à vista ou do pode parcelar em quantas vezes puder?