Milei chama Lula de 'tirano' por apoiar bloqueio do X

BUENOS AIRES, 6 SET (ANSA) - O presidente da Argentina, Javier Milei, atacou o seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de "tirano" por ter "apoiado" o bloqueio da rede social X no país, após decisão da Suprema Corte.

"Querem vetar o espaço onde os cidadãos trocam livremente as suas ideias. Quem, senão um tirano, que está errado em tudo, pode apoiar tal ato de opressão?", questionou o líder ultraliberal referindo-se ao petista.

Milei fez a declaração nesta sexta-feira (6), em Buenos Aires, durante a terceira edição do Fórum de Madri, evento organizado pela Fundação Dissenso do partido espanhol de extrema direita Vox.

Recentemente, Lula chegou a afirmar que o mundo não deve ser forçado a tolerar a ideologia de "extrema direita" promovida pelo bilionário americano Elon Musk, dono da X.

O chefe de Estado progressista ainda disse que "não é porque o cara [Musk] tem muito dinheiro que o cara pode desrespeitar [a decisão da Suprema Corte com base na Constituição brasileira].

Ele pensa que é o quê?".

Desde a meia-noite de 31 de agosto, usuários do X no Brasil não conseguem mais acessar a rede social após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em função da recusa da empresa em nomear um representante legal no país. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.