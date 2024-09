Forças israelenses saem de Jenin deixando rastro de destruição

Por Ali Sawafta

JENIN (Reuters) - As forças israelenses saíram da cidade palestina de Jenin na sexta-feira, deixando edifícios e infraestrutura danificados, após uma das maiores operações de segurança na Cisjordânia ocupada em meses.

As escavadeiras começaram a limpar as pilhas de detritos e escombros deixados pela operação, que envolveu centenas de soldados e policiais apoiados por helicópteros e drones que entraram em todas as áreas da cidade e no campo de refugiados adjacente, bem como nas vilas vizinhas.

Milhares de moradores foram desalojados de suas casas durante a operação de nove dias, durante a qual as tropas travaram tiroteios com combatentes palestinos de facções como Hamas, Jihad Islâmica e Fatah.

"Quando eles entraram, usaram escavadeiras e começaram a destruir tudo. Não deixaram nada", disse Samaher Abu Nassa, morador de Jenin.

Os serviços de água e eletricidade continuam cortados e cerca de 20 km de estradas foram escavados, uma tática que, segundo os militares, visava neutralizar bombas de beira de estrada, mas que destruiu grande parte do centro da cidade.

Segundo um comunicado dos militares, 30 explosivos plantados sob as estradas foram desmontados.

O Ministério das Relações Exteriores da Palestina acusou os militares de transferir para a Cisjordânia as táticas usadas na Faixa de Gaza.

Jenin, na parte norte da Cisjordânia, há muito tempo é um reduto das facções armadas palestinas, e os militares israelenses disseram que a operação, que também teve como alvo a cidade de Tulkarm, visava impedir que grupos militantes apoiados pelo Irã planejassem ataques contra civis israelenses.

As tropas mataram 14 combatentes militantes durante a operação, incluindo o comandante local do Hamas em Jenin. As forças também prenderam 30 suspeitos, confiscaram armas e desmantelaram a infraestrutura, incluindo um depósito subterrâneo de armas embaixo de uma mesquita e uma oficina de explosivos.

Na sexta-feira, milhares de pessoas, incluindo um grande número de homens armados que atiravam para o alto, participaram de procissões fúnebres de pessoas mortas durante os combates. Muitos dos corpos estavam envoltos em bandeiras palestinas ou nas bandeiras verde, preta e amarela do Hamas, da Jihad Islâmica ou do Fatah.

Ao todo, 21 pessoas foram mortas em Jenin durante a operação. Muitas foram reivindicadas como membros das facções armadas, mas várias eram civis não envolvidos, incluindo uma garota de 16 anos, aparentemente atingida por um atirador de elite enquanto olhava pela janela.

Embora o foco principal das Forças Armadas israelenses na maior parte do ano passado tenha sido Gaza, a Cisjordânia viu um aumento na violência, com repetidos confrontos entre as Forças Armadas e os combatentes palestinos, bem como ataques de colonos judeus a vilarejos palestinos e ataques de palestinos a israelenses.

Mais de 680 palestinos foram mortos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, de acordo com dados do Ministério da Saúde palestino. Muitos eram combatentes armados, mas outros eram jovens jogando pedras em protestos ou civis sem envolvimento com a violência.

No mesmo período, dezenas de civis israelenses foram mortos em ataques de palestinos ou em ataques com foguetes e mísseis do Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano.

(Reportagem adicional de Ahmed Tolba)