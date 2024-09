Tabata critica alfabetização sob Nunes e suspeita de 'máfia das creches'

A deputada Tabata Amaral (PSB), candidata à Prefeitura de São Paulo, disse em sabatina UOL/Folha que a piora nos indicadores de alfabetização de crianças na cidade é "uma tragédia". E que suspeita de corrupção nos contratos municipais com creches.

O que aconteceu

Tabata criticou o recuo nos índices de alfabetização na gestão Nunes — apenas 38% das crianças sabem ler e escrever. "É a primeira vez que São Paulo não está entre as dez melhores capitais do país. Isso é histórico e é uma tragédia", afirmou a candidata do PSB ao se referir à administração do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. A deputada destacou que, enquanto Bruno Covas (PSDB) ainda era prefeito, a capital estava em segundo lugar no ranking nacional de alfabetização entre as capitais, mas caiu 19 posições sob Nunes.

Candidata suspeita que a piora na alfabetização pode estar relacionada à redução no investimento público e à corrupção. No período em que a alfabetização piorou, a infraestrutura escolar, o número de professores e a formação dos profissionais mudaram muito pouco. "O que mudou foi o prefeito", diz Tabata.

Em relação às suspeitas de corrupção, Tabata citou o caso da "máfia das creches", no qual o prefeito é investigado. Este ano, a Polícia Federal pediu continuidade da investigação sobre a participação de Nunes em um esquema de desvio do dinheiro pago pela prefeitura para creches. Além disso, a gestão de Nunes entrou no alvo do Ministério Público de São Paulo pelo pagamento de reajuste de aluguéis para uma das maiores mantenedoras de creches. O prefeito nega irregularidades.

Tabata Amaral promete alfabetizar todas as crianças até os sete anos. Para isso, seria preciso mais que dobrar o índice atual no período de quatro anos — o percentual de 38% de crianças alfabetizadas foi medido pelo Indicador Criança Alfabetizada, do Ministério da Educação.

Para reverter o cenário atual, a candidata prevê investigação das suspeitas e reforço da qualidade. "Primeiro, dá total independência aos órgãos de controle para que investigue essas corrupções. Segundo, exigir qualidade [do ensino] na primeira infância", defende.

A gente está vendo inúmeras notícias sobre a máfia das creches, um parcelamento de contratos e uma queda na qualidade das creches. Então, por que eu falo disso? Primeiro porque a gente tem um prefeito que está sendo investigado por ter recebido dinheiro, de acordo com a denúncia da máfia das creches, mas também porque a creche é fundamental para a criança chegar preparada para ser alfabetizada.

Tabata Amaral (PSB), candidata á Prefeitura de São Paulo

Sabatinas UOL/Folha

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo promovem sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade. Pablo Marçal (PRTB) é o primeiro entrevistado. Veja a programação:

Pablo Marçal (PRTB): quarta-feira (4);

Tabata Amaral (PSB): quinta-feira (5)

quinta-feira (5) Ricardo Nunes (MDB): sexta-feira (6), às 15h.

sexta-feira (6), às 15h. Guilherme Boulos (PSOL): segunda-feira (9), às 10h30;

segunda-feira (9), às 10h30; Altino Prazeres (PSTU): terça-feira (10), às 9h;

terça-feira (10), às 9h; Ricardo Senese (UP): quarta-feira (11), às 9h;

quarta-feira (11), às 9h; João Pimenta (PCO): quinta-feira (12), às 9h;

quinta-feira (12), às 9h; José Luiz Datena (PSDB): sexta-feira (13), às 10h;

sexta-feira (13), às 10h; Bebeto Haddad (DC): segunda-feira (16), às 9h;

segunda-feira (16), às 9h; Marina Helena (Novo): quarta-feira (18), às 9h.

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas de:

Acontecerão ainda as sabatinas de Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

*Participam desta cobertura: Caíque Alencar, Rafael Neves e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, em São Paulo, e Letícia Polydoro, em colaboração para o UOL.