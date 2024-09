NFL no Brasil: escolhemos até roupa de pet para torcer por Eagles x Packers

O Philadelphia Eagles e o Green Bay Packers, franquias da NFL (National Football League), disputam amanhã a partida de abertura de suas temporadas na Neo Química Arena, em São Paulo. É a primeira vez a que a maior liga de futebol americano do mundo realizará uma partida em um país da América do Sul.

Se você está ansioso pelo jogo, o Guia de Compras UOL selecionou uma lista de produtos para quem deseja celebrar esse evento histórico. Confira a seguir:

Costurada à máquina

É um produto que promete alto desempenho e toque suave

Disponível nos tamanhos P, M, G, GG, EGG

Com o símbolo do Green Bay Packers, é feito de algodão e tem mangas curtas

Disponível nos tamanhos P, M, G, GG, EGG

Com o símbolo do Philadelphia Eagles, também é feita de algodão e tem mangas curtas

Feito de tecido resistente

Conta com aba em um formato quadrado e mais curto

O fechamento "strapback" é prático e garante um ajuste mais preciso à cabeça

Possui costuras reforçadas

A parte superior conta com vias para entrada de ar, para maior respirabilidade

Confeccionada em poliéster

Tem gola em V e tira interna que diminui o atrito de contato junto à pele

Mangas curtas, com barras caneladas

Também possui mangas curtas, com barras caneladas

Tem gola em V e é feita de poliéster

Tem o nome da equipe impresso em tela

É feita de malha de poliéster respirável com cetim elástico, para mais conforto e durabilidade

Também é feita de malha de poliéster respirável com cetim elástico

Com contraste na gola e na manga

