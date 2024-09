Saudade do frio? Ele vem, mas não para todos: onde a temperatura vai cair

O avanço de uma frente fria no sul do Brasil vai fazer a temperatura cair na região, mas a previsão é de que o restante do país ainda enfrente temperaturas altas e tempo seco por pelo menos até a segunda quinzena de setembro.

Frente fria: para quem?

Uma frente fria avança pelo Rio Grande do Sul. Ela causará uma mudança no tempo no estado gaúcho e em Santa Catarina, que deve enfrentar chuvas nos próximos dias, segundo o MetSul. Para o Paraná, a previsão é de aumento de nebulosidade, mas sem chuva, de acordo com a Climatempo.

Florianópolis deve ter queda de temperatura nesta quinta-feira (5). A mínima prevista é de 12ºC e a máxima, de 19ºC, com pancadas de chuvas à tarde. A temperatura volta a subir no sábado, com mínima de 15ºC e máxima de 25ºC.

Em Porto Alegre, a mínima prevista para esta quinta (5) é de 11ºC e a máxima, de 18ºC. Há expectativa de chuva ao longo do dia. Na sexta, a temperatura pode chegar a 9ºC, mas não chove.

O sistema meteorológico deve ser de passagem rápida, não avançando tanto para outros estados. A aproximação da frente fria com a nuvem de poeira decorrente das queimadas, especialmente da região amazônica, poderá provocar chuvas de fuligem nos três estados do Sul.

A massa de ar frio no Sul terá "impacto desprezível" na maior parte do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a MetSul. Isso significa que o ar ficará um pouco mais fresco por curto período de tempo em parte de Mato Grosso do Sul e na área mais ao leste da região Sudeste, mas logo volta a esquentar bastante. Na cidade de São Paulo, o tempo fica ameno na sexta, mas o calor volta no sábado.

Calorão por muitos dias

A onda de calor que toma a maior parte do território brasileiro deverá permanecer até pelo menos a segunda quinzena de setembro, segundo a Climatempo. O frio deve avançar de verdade apenas a partir do dia 19..

Nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a previsão é de temperaturas acima dos 40ºC nos próximos dias. Em partes de São Paulo e Minas Gerais, as máximas podem chegar a 39ºC.



Estados do Nordeste também enfrentarão altas temperaturas e temporada de seca. Apenas na faixa litorânea entre Salvador e Natal há expectativa de chuva para os próximos dias.

Já no Norte, há previsão de pancadas de chuva no Amazonas, em Roraima e no Pará. A região enfrenta uma situação crítica, com grande quantidade de focos de fogo e fumaça.