Josias: Tabata mostra que tem proposta, mas não tem a menor chance

Tabata Amaral (PSB) revela ter um plano de governo concreto para governar a cidade de São Paulo, mas tem poucas chances de ganhar a disputa pela prefeitura e colocá-lo em ação, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (5).

Tabata foi a segunda entrevistada na nova série de sabatinas promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo com os candidatos à prefeitura de São Paulo. A deputada criticou o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e disse desconfiar de desvio de dinheiro que deveria ir para creches na cidade.

A sabatina mostra que Tabata tem proposta. Pode-se discutir se esta é viável e aquela não, mas ela tem um discurso muito bem posto e uma retaguarda impressionante. Ela compôs uma equipe que desconsidera o fator ideológico. Estão todos reunidos em torno de uma candidatura para colocar propostas em pé.

As propostas estão aí; evidentemente, algumas são questionáveis. Entre todas as opções do tabuleiro de São Paulo, é talvez a mais explícita em relação às propostas. Agora, ela não tem a menor chance, a despeito disso.

Estamos vivendo uma fase que aproxima muito 2024 de 2022, e até de 2018. É uma atmosfera absolutamente envenenada pela polarização. Tabata se ofereceu como alternativa de terceira via. Ela é explícita, diz que nem Lula, nem Bolsonaro vão governar São Paulo, e que é preciso construir uma alternativa de centro, que leve em conta os problemas da cidade e não a ideologia. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias frisou que a deputada se apresenta como uma opção ao ambiente polarizado das eleições municipais, mas enfrenta dificuldades para chamar a atenção dos eleitores.

Tabata fez tudo certo. Tropeçou na fase de composição da chapa e levou uma rasteira do PSDB, que deveria compor a coligação dela e preferiu atrair Datena e transformá-lo em candidato. Dividiu o eleitorado em um cenário que já era polarizado e ela está sem respaldo dos eleitores para esse esforço que desenvolveu.

É uma candidata com propostas na vitrine, com um com time de auxiliares, mas o recado dela não chegou ao eleitorado. Está frequentando a rabeira das pesquisas. Embora tenha se cercado de boas cabeças e exposto suas propostas, o eleitor não está dando atenção a ela. Ruim que seja assim, pois Tabata merecia um pouco mais de atenção. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: É possível acabar com Cracolândia, mas não cabe só a Tabata

O projeto de Tabata Amaral (PSB) de acabar com a Cracolândia em quatro anos é possível de ser cumprido, mas depende de um esforço conjunto de diversas esferas e não apenas da ação da prefeitura de São Paulo, disse o colunista Leonardo Sakamoto.

Possível, é. Especialistas colocam que, se você conseguir uma solução integrada, tratando os usuários como pessoas que estão doentes, demandam tratamento e precisam ser reintegradas socialmente, mas também asfixiando a ação do PCC e do tráfico na região, pode-se ter uma solução.

Para isso acontecer, demanda todos os órgãos atuando conjuntamente, e não apenas órgãos municipais. A promessa da candidata se baseia não apenas naquilo que ela pretende fazer. Lá atrás, na administração de Fernando Haddad, houve uma tentativa, mas foi muito longa e sofreu com a falta de articulação com outros entes federativos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.