Itália conquista prata no salto em distância T63 Paralimpíadas

ROMA, 5 SET (ANSA) - A italiana Martina Caironi conquistou nesta quinta-feira (5) a medalha de prata no salto em distância T63 - para amputados de membros inferiores com próteses - nos Jogos Paralímpicos de Paris.

A paratleta saltou 5.06m, atrás apenas da australiana Vanessa Low, que atingiu a marca de 5.45m e faturou a medalha de ouro.

Já o bronze ficou com a suíça Elena Kratter (4.83m).

Atualmente no sexto lugar no quadro geral, a Itália soma 54 medalhas, sendo 16 de ouro, 11 de prata e 27 de bronze. As Paralimpíadas ocorrem até o próximo dia 8 de setembro. (ANSA).

