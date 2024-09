Carrefour Brasil prepara contratação de temporários para vendas de fim de ano

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Carrefour Brasil deve decidir até o final deste mês o volume de funcionários temporários que vai contratar para se preparar para o esperado aumento de vendas previsto para o final do ano, com as primeiras indicações apontando para um percentual de 10% a 15% sobre o número que o grupo costuma fazer fora do período.

"Vamos ter um cheiro mais preciso até o fim do mês; mas se normalmente eu contato mil pessoas, agora vou contratar ao menos 1.100 pessoas", disse o diretor sênior de recursos humanos do grupo, Kiko Campos, se referindo às contratações de temporários para datas como BlackFriday, Natal e Réveillon.

Campos afirmou que a maioria da vagas que serão abertas será para repositores, funcionários que atuam nas gôndolas e frente de caixa. "Temos capacidade boa de aumentar de tamanho...A gente se prepara para 10% a 15%" de crescimento nas contratações, afirmou o executivo.

Segundo ele, os números sobre a expansão da rede no país ainda estão sendo definidos pelo grupo e a perspectiva é que uma posição esteja pronta até o fim do ano. "Temos expansões já programadas...e os resultados do primeiro semestre animaram a abrir mais lojas", disse Campos à Reuters em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro.

O Carrefour Brasil, que também é dono da bandeira de atacarejo Atacadão, anunciou no final de julho que teve lucro líquido ajustado de 151 milhões de reais no segundo trimestre, acima dos 29 milhões apurados no mesmo período do ano passado. Na ocasião,o grupo elevou projeção de abertura de lojas para 2024, prevendo abrir 20 lojas do Atacadão, versus 10 a 12 estimadas anteriormente.