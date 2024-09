Capacete com bluetooth dá multa? E viva-voz? Veja o que pode e não pode

O uso de capacetes com sistemas de som para ouvir músicas ou atender ligações tem se tornado mais frequente entre os motoqueiros.

A venda desses equipamentos ou de kits Bluetooth separadamente é permitida. Contudo, o uso dessa tecnologia em capacetes é equiparável a dirigir um carro com fones de ouvido ou durante o manuseio do celular.

Essas práticas são proibidas, tipificadas como infração de natureza média no CTB (Código de Trânsito Brasileiro). As penalidades previstas são multa de R$ 130,16 e quatro pontos no prontuário do condutor.

Confira a seguir o que pode e o que não pode usar ao conduzir uma moto ou carro.

Fone de ouvido e viva-voz

Capacetes com sistema de alto-falantes e viva-voz integrados estão proibidos, pois se equipara ao uso de fones de ouvido ou manuseio de celular e, além da multa, há o desconto de pontos na CNH.

Para os motoristas de carros, a legislação permite o uso de viva-voz integrado aos alto-falantes do veículo, por meio de bluethooth. Porém, é preciso ficar atento para que as duas mãos estejam no volante o tempo todo, para não ser enquadrado como uso de celular.

Algumas motos de grande porte também possuem alto-falantes em sua carenagem e, nesse caso, a exemplo dos carros, o uso do viva-voz para atender ligações ou a reprodução de músicas são permitidos.

TVs nos carros

Alguns proprietários instalam em seus veículos uma central multimídia, com DVD e até TV Digital. Há também motociclistas que usam recursos dos celulares para acessar a programação televisiva. Em ambos os casos, uso desse recurso também é infração.

Caso o motorista seja pego assistindo a tela enquanto dirige, o pagamento é R$ 255 e cinco pontos na CNH

Esse uso fica livre apenas para os bancos traseiros

Em contrapartida, o motorista pode se valer da opção de travamento dessa transmissão quando o veículo estiver em movimento e se livrar da infração

Alguns carros que vem com a central multimídia de fábrica já possuem esse recurso

GPS está liberado

O uso do GPS não infringe quaisquer leis de trânsito, desde que o celular não seja manuseado pelo motorista ou motociclista. Caso isso aconteça, ele fica enquadrado na Lei nº 9.503, que vimos acima, para o uso de celular.

Usar celular ao dirigir

Dirigir olhando o celular é proibido, segundo o CTB. A legislação prevê:

Infração gravíssima

Multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses

Multa em dobro em caso de reincidência no período de até 12 meses

Frequentar curso de reciclagem, quando houver reincidência na infração

Hoje, o motorista que for pego usando o celular enquanto dirige recebe uma multa de: