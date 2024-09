99 quer transformar 'atrasados do Enem' em 'adiantados do Enem'

A 99Moto acaba de lançar uma campanha que brinca com as pessoas que se atrasaram, no ano passado, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais provas realizadas por estudantes de todo o país.

O que aconteceu

Com um comercial semelhante aos de recall de carros, a marca pretende encontrar histórias dos atrasados em 2023 e evitar que elas se repitam neste ano.

Para isso, a plataforma vai distribuir cupons de 50% de desconto para todos que enviarem suas histórias. Em 2023, a marca disponibilizou cupons nos dois dias de prova e conseguiu ajudar mais de 20 mil candidatos.

Além disso, algumas delas serão selecionadas para fazer parte da campanha e serão exibidas nas redes sociais da 99. A ação foi desenvolvida pela agência CP+B, em colaboração com o Estúdio Criativo 99.

Em 2024, a prova acontece nos dias 3 e 10 de novembro. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas no exame.