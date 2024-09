Maioria acha que Moraes suspendeu X por motivação política, mostra pesquisa

Pesquisa Atlas/Intel divulgada nesta quarta-feira (4) mostra que a maioria dos entrevistados acha que a decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes em suspender o X (ex-Twitter) ocorreu por motivação política. A medida é prevista no Marco Civil da Internet, lei que regulamenta as plataformas no país.

Veja os resultados da pesquisa

Você concorda ou discorda com a decisão de Moraes de tirar do ar o X no Brasil?

Discorda: 50,9%

Concorda: 48,1%

Não sabe: 0,9%

Decisão de Moraes de tirar do ar o X teve principalmente motivação política ou motivação técnica?

Motivação política: 56,5%

Motivação técnica: 41,7%

Não sabe: 1,8%

Elon Musk, dono do X, deveria ter cumprido com ordens referentes a remoção de conteúdos e de perfis de usuários?

Sim, deveria ter cumprido as decisões judiciais: 48,9%

Não deveria ter cumprido nenhuma das decisões: 37,6%

Deveria ter cumprido decisões referentes a remoção de conteúdos específicos, mas não as que dizem respeito a banimento de usuários: 9,9%

Não sabe: 3,7%

No conflito entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, quem está certo?

Alexandre de Moraes: 49,7%

Elon Musk: 43,9%

Nenhum dos dois: 5,4%

Não sabe: 1%

Você acredita que o bloqueio das contas da Starlink, uma outra empresa onde Musk é o principal acionista, é justificada para ressarcir as multas aplicadas pelo STF ao X ou se trata de um abuso de poder?

A decisão é abusiva: 55,1%

A decisão é justificada: 44%

Não sabe: 0,9%

Você concorda com a decisão de Moraes de multar em R$50.000 qualquer usuário do X que busca acessar a plataforma através do uso de VPN?

Discordo: 64,5%

Concordo: 34,7%

Não sabe: 0,8%

Você utilizava o Twitter/X antes do bloqueio da plataforma?

Não: 71,4%

Sim: 28,6%

Decisões do STF em relação ao X estão contribuindo mais para fortalecer ou enfraquecer a democracia?

Enfraquecendo a democracia: 54,4%

Fortalecendo a democracia: 44,9%

Não sabe: 0,6%

Decisões do STF em relação ao X estão contribuindo mais para fortalecer ou enfraquecer a democracia? (Por recorte de voto no segundo turno)

Eleitores de Lula no segundo turno que acreditam que fortalecem: 90%

Eleitores de Lula no segundo turno que acreditam que enfraquece: 9,7%

Eleitores de Bolsonaro no segundo turno que acreditam que fortalecem: 2,7%

Eleitores de Bolsonaro no segundo turno que acreditam que enfraquece: 96,2%

Eleitores de Lula no segundo turno que não sabem: 0,3%

Eleitores de Bolsonaro no segundo turno que não sabem: 1,2%

Você confia no trabalho e nos ministros do Supremo Tribunal Federal?

Não confio: 49,7%

Confio: 46,6%

Não sabe: 3,7%

Você confia no trabalho e nos ministros do Supremo Tribunal Federal? (Recorte por voto no segundo turno)

Eleitores de Lula no segundo turno que confiam: 87,9%

Eleitores de Lula no segundo turno que não confiam: 8,6%

Eleitores de Lula no segundo turno que não sabem: 3,5%

Eleitores de Bolsonaro no segundo turno que confiam: 3,9%

Eleitores de Bolsonaro no segundo turno que não confiam: 92,4%

Eleitores de Bolsonaro no segundo turno que não sabem: 3,6%

Você concorda ou discorda da decisão da Justiça Eleitoral que suspendeu as redes sociais de Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de São Paulo?

Discordo: 50,1%

Concordo: 48,1%

Não sei/não conheço a decisão: 1,7%

Metodologia

Pesquisa foi feita pela Internet. O levantamento ouviu 1.617 pessoas entre segunda-feira (3) e terça (4). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. "Os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web em territórios geolocalizados em qualquer dispositivo", informa a Atlas.