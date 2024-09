Papa denuncia manipulação da fé para fomentar ódio

JACARTA, 4 SET (ANSA) - O papa Francisco denunciou nesta quarta-feira (4) o abuso da fé, durante discurso a autoridades em Jacarta, na Indonésia, e anunciou que a Igreja Católica está disposta a incrementar um diálogo inter-religioso no país, que possui o maior número de muçulmanos do planeta.

"Existem muitos casos [no mundo] onde a fé em Deus é sempre colocada em primeiro lugar, mas, muitas vezes, ela é, infelizmente, manipulada e utilizada não para construir a paz, a comunhão, o diálogo, o respeito, a colaboração, a fraternidade, mas para fomentar divisões e estimular o ódio", disse o líder católico.

Segundo o pontífice, com a ajuda da Igreja, será possível reduzir a miséria no país e criar um cenário mais pacífico entre as religiões ao "combater o extremismo e a intolerância [religiosa]".

"O extremismo e a intolerância distorcem as religiões e tentam se impor através do engano e da violência", declarou o Papa.

Bergoglio está em missão oficial por países da Ásia e da Oceania. Além da Indonésia, ele também passará por Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura nos próximos dias.

A viagem, que se encerra em 13 de setembro, é a mais longa de seu pontificado e tem como temas principais o diálogo e o pacifismo entre religiões diversas, a busca pela harmonia entre múltiplas culturas, a crise climática, além de demonstrar o apoio do Vaticano a igrejas mais jovens e minoritárias. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.