GM anuncia investimento de R$ 5,5 bi em SP para produzir híbridos flex

Do UOL, em São Caetano do Sul (SP)

A General Motors anunciou nesta quarta-feira (4) investimento de R$ 5,5 bilhões para o desenvolvimento e a produção de veículos, incluindo tecnologia para modelos híbridos flex, no estado de São Paulo.

A marca afirmou que a tecnologia será desenvolvida em seu centro tecnológico em São Caetano do Sul (SP), mas que o resultado pode ser aplicado em modelos produzidos em outras unidades pelo país. Dois veículos já estão sendo trabalhados, ambos híbridos leves com bateria de 48 volts.

O anúncio aconteceu durante evento no Centro Tecnológico da montadora em São Caetano do Sul, no ABC paulista, e contou com as presenças de Rory Harvey, vice-presidente executivo e presidente de mercados globais da General Motors; Shilpan Amin, presidente da GM Internacional; Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul; e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

O aporte faz parte dos R$ 7 bilhões que a empresa anunciou em janeiro para o Brasil, que devem ser desembolsados até 2028 para a atualização de toda a gama atual da Chevrolet, incluindo modelos híbridos flex para atender as novas normas de emissões de poluentes que passam a vigorar em 2025, com a nova fase do Proconve, o Programa de Controle de Emissões Veiculares.

Em julho, a GM já havia informado que, desses R$ 7 bilhões, R$ 1,2 bilhão será injetado no Complexo Industrial de Gravataí (RS) para a atualização dos Chevrolet Onix e Onix Plus, produzidos na fábrica gaúcha, e para a chegada de um produto inédito.

Dois dos carros mais vendidos da marca no Brasil, tanto o hatch quanto o sedã compactos não recebem atualizações significativas desde 2019 e vai ganhar novo visual e mudanças na parte mecânica - que hoje não tem nenhum tipo de eletrificação e é composta pelos motores 1.0 de três cilindros aspirado e turbo.

Quanto ao novo veículo, nossa aposta é de que será um SUV compacto, posicionado abaixo do Tracker em termos de preço e porte. Será, basicamente, o "utilitário esportivo do Onix".

Por fim, a marca confirmou que outros R$ 300 milhões de seu plano de desenvolvimento serão investidos na unidade de Joinville, onde produz motores e transmissões.

Nova etapa após turbulência

O atual ciclo de investimentos da GM acontece após um período de turbulência da empresa no ano passado, que incluiu rumores de um eventual fechamento das respectivas fábricas no Brasil.

No segundo semestre de 2023, a companhia chegou a anunciar cerca de 1.200 demissões nas linhas de produção no estado paulista, localizadas em São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes - posteriormente suspensas pela Justiça do Trabalho.

Os planos de demissões foram sucedidos por uma greve que durou 17 dias entre outubro e novembro do ano passado, que culminou em um PDV (Plano de Demissões Voluntárias) nas fábricas de São Paulo.

Seis lançamentos em 2024

Nova Spin é um dos seis lançamentos que a GM terá no mercado brasileiro ao longo de 2024 Imagem: Divulgação

A General Motors já havia anunciado que neste ano terá seis lançamentos de veículos no mercado brasileiro. Destes, já chegaram às concessionárias: os novos Chevrolet Spin, S10 e Trailblazer.

Também virão os SUVs elétricos Equinox EV e Blazer EV, importados, e, provavelmente, uma versão da picape grande Silverado, também trazida de fora do Brasil.

