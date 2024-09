Campanha de Kamala aceita regras para debate com Trump, dizem fontes

Por Nandita Bose e Kanishka Singh

PORTSMOUTH, New Hampshire (Reuters) - A campanha da candidata democrata à presidência dos EUA Kamala Harris aceitou as regras do debate da próxima semana contra o republicano Donald Trump, incluindo a manutenção do microfone no mudo quando não for seu momento de falar, disse uma fonte familiar com o assunto nesta quarta-feira.

O debate será o primeiro entre Trump e Kamala, que assumiu a candidatura democrata depois que o presidente Joe Biden desistiu, em 21 de julho, após fraco desempenho em um debate com o republicano.

A fonte, que preferiu não se identificar, disse que a campanha de Kamala ainda esperava por momentos em que a ABC News, que vai organizar o debate no dia 10 de setembro, fosse forçada a desmutar os microfones e deixar os candidatos responderem.

A entrada de Kamala como cabeça da chapa democrata reenergizou a campanha do partido, que tinha dúvidas sobre as chances de Biden.

Pesquisas indicavam que Trump tinha a liderança sobre Biden, incluindo em estados cruciais, mas Kamala conseguiu passar na frente do republicano em algumas pesquisas nacionais de opinião.

No fim de semana, Kamala desafiou Trump a debater com ele com os microfones ligados durante o evento.