UOL e Folha sabatinam Marcelo Lima, candidato à Prefeitura de São Bernardo

O UOL e o jornal Folha de S.Paulo sabatinam nesta quinta-feira (29), às 18h30, Marcelo Lima (Podemos), candidato à Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP).

Marcelo Lima foi vereador da cidade por dois mandatos (2009 a 2016), ocupou o cargo de vice-prefeito de 2017 a 2023 e se elegeu deputado federal em 2022, mas teve o mandato cassado por infidelidade partidária.

Na sexta (30), às 18h30, o entrevistado será Alex Manente (Cidadania). Na segunda-feira (26), Luiz Fernando Teixeira (PT) foi o primeiro sabatinado.



A jornalista Priscila Camazano conduz as sabatinas, ao lado de Rafael Neves, repórter do UOL, e Arthur Rodrigues, repórter da Folha.

Sabatina em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país. Já aconteceram as sabatinas em:

Ainda acontecerão as sabatinas de Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

Também haverá um debate com candidatos em São Paulo com as melhores colocações em pesquisa Datafolha. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.