Patrimônio de oito vereadores de SP mais que dobrou nos últimos quatro anos

Oito vereadores de São Paulo que tentam reeleição mais que dobraram o patrimônio desde 2020, quando concorreram ao cargo pela última vez.

O que aconteceu

Dos 52 vereadores que tentarão a reeleição, 31 (60%) tiveram crescimento nos bens declarados à Justiça Eleitoral entre 2020 e 2024. A reportagem corrigiu os valores pela inflação.

Do grupo que aumentou o patrimônio, oito mais que dobraram o valor declarado. São eles: Ricardo Teixeira (União), Nunes Peixeiro (MDB), Danilo do Posto de Saúde (Podemos), Major Palumbo (PP), Sonaira Fernandes (PL), Janaína Lima (PP), André Santos (Republicanos) e Rubinho Nunes (União).

O vereador que mais enriqueceu no período quase quadruplicou o patrimônio. É Ricardo Teixeira (União), que declarou R$ 150 mil em outubro de 2020 e R$ 774 mil quatro anos depois. O valor nominal mais do que quintuplicou, mas a declaração de 2020 corrigida pela inflação fica em R$ 197 mil. Por isso, o aumento real foi de 291,43%, quase o quádruplo.

Apesar de ter registrado o maior aumento, Teixeira é apenas o 28º mais rico entre os candidatos à reeleição. Dos 27 colegas que estão à frente dele na lista, 25 informaram ter mais de R$ 1 milhão em bens.

O maior patrimônio é de Cris Monteiro (Novo), que declarou R$ 16,4 milhões. Em 2020, porém, ela havia registrado R$ 23,5 milhões — com isso, este ano, houve queda de 30,32%, em valores corrigidos pela inflação. Antes de ser vereadora, ela trabalhava no mercado financeiro.

Três candidatos à reeleição não registraram nenhum valor no TSE. Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) e Silvia da Bancada Feminista (PSOL), que informaram não ter bens a declarar, e Xexéu Trípoli (União), que declarou três contas bancárias zeradas.

Como aumentou o patrimônio dos vereadores e o que eles dizem

Ricardo Teixeira (União): Passou de R$ 150.292,07 em 2020 para R$ 774.491,99 neste ano. A declaração incluiu seis imóveis no estado de São Paulo, quatro carros, dois consórcios de automóvel e uma cota de capital social do Sicoob. Ao UOL, a assessoria de imprensa afirmou que, em 2021, houve o falecimento da mãe do vereador e, "porventura, a partilha dos bens". A equipe também disse que o patrimônio declarado em 2020 foi de R$ 304 mil —a informação não é a mesma que consta no TSE.

Nunes Peixeiro (MDB): Passou de R$ 182.090,66 em 2020 para R$ 896.226,55 neste ano. Foram adicionados dois apartamentos (um em São Paulo e um na Paraíba) e quantias de dinheiro em espécie (R$ 100 mil), renda fixa (R$ 32 mil), poupança (R$ 20 mil) e previdência privada (R$ 14 mil), além de R$ 10 mil de participação societária em uma empresa. Procurado, ele não respondeu.

Danilo do Posto de Saúde (Podemos): Passou de R$ 36.260,90 em 2020 para R$ 172.836,66 neste ano. O acréscimo foi em dinheiro vivo (R$ 118 mil), além de R$ 15 mil em poupança e R$ 2.600 em renda fixa. O vereador justificou que o crescimento se deu pelo "rendimento tributável anual recebido de pessoa jurídica". Sobre o dinheiro vivo, Danilo afirmou que optou por "conservar excedente financeiro em espécie" por "segurança" após ter sofrido roubos em sua conta corrente em 2016.

Major Palumbo (PP): Passou de R$ 274.573,03 em 2020 para R$ 1.292.152,22 neste ano. Um apartamento declarado por R$ 240 mil há quatro anos foi registrado desta vez por R$ 750 mil. Além disso, há outro imóvel no valor de R$ 210 mil, depósitos bancários de R$ 90 mil, fundos de investimento de R$ 60 mil e participação em uma empresa por R$ 72 mil. Procurado, Palumbo afirmou que o aumento "ocorreu pela valorização imobiliária dos imóveis mencionados", mas não comentou os outros itens.

Sonaira Fernandes (PL): Passou de R$ 94.686,71 em 2020 para R$ 396.072,55 neste ano. Há quatro anos, a declaração continha apenas um apartamento de R$ 94 mil. Em 2024, há um apartamento de R$ 390 mil, além de R$ 4.900 na poupança. O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da vereadora, mas não teve retorno.

Janaína Lima (PP): Passou de R$ 26.184,63 em 2020 para R$ 103.376,42 neste ano. As principais adições foram um veículo de R$ 56 mil e uma conta bancária com R$ 10 mil. A vereadora afirmou que não teve "aumento considerável de seu patrimônio". "O acréscimo patrimonial se refere a quatro anos de trabalho de uma vereadora que é autora da Lei de Empreendedorismo e Educação Financeira nas Escolas e que aplicou sua lei na sua vida pessoal. Estranho seria se houvesse diminuição ou acréscimo considerável", diz nota enviada pela parlamentar.

André Santos (Republicanos): Passou de R$ 94.559,63 em 2020 para 320.319,42 neste ano. Uma aplicação financeira, que há quatro anos foi declarada por R$ 30 mil, saltou para R$ 215 mil nesta eleição. A reportagem procurou a assessoria do vereador, mas não teve retorno.

Rubinho Nunes (União): Passou de 193.000,00 em 2020 para 572.209,55 neste ano. O principal acréscimo foi um consórcio ainda não contemplado de R$ 524 mil, em que o bem a ser adquirido não é especificado. Procurado, o vereador diz estar "prosperando" em razão de "muito trabalho". "Sou advogado, com pós-graduações e especializações. Proprietário do meu escritório. Autor do PL de educação financeira nas escolas. Estranho seria se meu patrimônio se reduzisse. Graças a Deus e a muito trabalho, estou prosperando", disse ele ao UOL.

Veja o patrimônio dos vereadores e a variação entre as eleições

Cris Monteiro (Novo) : R$ 16.409.000 (queda de 30,32%*)

: R$ 16.409.000 (queda de 30,32%*) Thammy Miranda (PSD) : R$ 5.556.860,56 (não declarou em 2020)

: R$ 5.556.860,56 (não declarou em 2020) Gilson Barreto (MDB) : R$ 5.250.111,08 (queda de 2,03%*)

: R$ 5.250.111,08 (queda de 2,03%*) Adilson Amadeu (União) : R$ 4.998.605,14 (aumento de 7,27%*)

: R$ 4.998.605,14 (aumento de 7,27%*) Roberto Trípoli (PV) : R$ 4.996.834,18 (aumento de 18,2%*)

: R$ 4.996.834,18 (aumento de 18,2%*) Rodrigo Goulart (PSD) : R$ 3.827.039,65 (aumento de 6,58%*)

: R$ 3.827.039,65 (aumento de 6,58%*) Senival Moura (PT) : R$ 3.637.800,39 (queda de 4,96%*)

: R$ 3.637.800,39 (queda de 4,96%*) Drª Sandra Tadeu (PL) : R$ 3.466.170,20 (queda de 13,72%*)

: R$ 3.466.170,20 (queda de 13,72%*) Rinaldi Digilio (União) : R$ 3.248.285,87 (aumento de 1,9%*)

: R$ 3.248.285,87 (aumento de 1,9%*) Dr. Milton Ferreira (PODE) : R$ 3.064.527,14 (aumento de 45,58%*)

: R$ 3.064.527,14 (aumento de 45,58%*) George Hato (MDB) : R$ 2.685.923,67 (queda de 5,41%*)

: R$ 2.685.923,67 (queda de 5,41%*) Eliseu Gabriel (PSB) : R$ 2.600.041,45 (queda de 26,57%*)

: R$ 2.600.041,45 (queda de 26,57%*) Marcelo Messias (MDB) : R$ 2.523.228,36 (aumento de 11,04%)

: R$ 2.523.228,36 (aumento de 11,04%) Celso Giannazi (PSOL) : R$ 2.436.161,68 (queda de 10,46%*)

: R$ 2.436.161,68 (queda de 10,46%*) Carlos Bezerra Jr (PSD) : R$ 2.419.997,02 (aumento de 60,18%*)

: R$ 2.419.997,02 (aumento de 60,18%*) Fabio Riva (MDB) : R$ 2.041.150,87 (aumento de 6,08%*)

: R$ 2.041.150,87 (aumento de 6,08%*) Manoel Del Rio (PT) : R$ 1.737.673,36 (aumento de 11,37%*)

: R$ 1.737.673,36 (aumento de 11,37%*) Edir Sales (PSD) : R$ 1.675.239,14 (queda de 14,75%*)

: R$ 1.675.239,14 (queda de 14,75%*) Aurélio Nomura (PSD) : R$ 1.517.688,16 (aumento de 46,05%*)

: R$ 1.517.688,16 (aumento de 46,05%*) João Jorge (MDB) : R$ 1.487.731,20 (aumento de 5,83%*)

: R$ 1.487.731,20 (aumento de 5,83%*) Sidney Cruz (MDB) : R$ 1.421.891,95 (aumento de 14,93%*)

: R$ 1.421.891,95 (aumento de 14,93%*) Isac Felix (PL) : R$ 1.390.956,02 (aumento de 1,36%*)

: R$ 1.390.956,02 (aumento de 1,36%*) Major Palumbo (PP) : R$ 1.292.152,22 (aumento de 257,46%*)

: R$ 1.292.152,22 (aumento de 257,46%*) Gilberto Nascimento (PL) : R$ 1.065.065,64 (aumento de 82,61%*)

: R$ 1.065.065,64 (aumento de 82,61%*) Paulo Frange (MDB) : R$ 1.049.259,38 (queda de 47,33%*)

: R$ 1.049.259,38 (queda de 47,33%*) Nunes Peixeiro (MDB) : R$ 896.226,55 (aumento de 273,85%*)

: R$ 896.226,55 (aumento de 273,85%*) Rute Costa (PL) : R$ 806.194,20 (aumento de 95,06*)

: R$ 806.194,20 (aumento de 95,06*) Ricardo Teixeira (União) : R$ 774.491,99 (aumento de 291,43%*)

: R$ 774.491,99 (aumento de 291,43%*) Arselino Tatto (PT) : R$ 767.351,31 (queda de 12,23%*)

: R$ 767.351,31 (queda de 12,23%*) Jair Tatto (PT) : R$ 765.533,44 (aumento de 2,10%*)

: R$ 765.533,44 (aumento de 2,10%*) João Ananias (PT) : R$ 737.340,02 (queda de 35,17%*)

: R$ 737.340,02 (queda de 35,17%*) Alessandro Guedes (PT) : R$ 734.320,20 (queda de 10,89%*)

: R$ 734.320,20 (queda de 10,89%*) Coronel Salles (PSD) : R$ 708.873,31 (queda de 20,16*)

: R$ 708.873,31 (queda de 20,16*) Toninho Vespoli (PSOL) : R$ 601.874,78 (aumento de 0,07%*)

: R$ 601.874,78 (aumento de 0,07%*) Rubinho Nunes (União) : R$ 572.209,55 (aumento de 125,2%*)

: R$ 572.209,55 (aumento de 125,2%*) Marlon Luz (MDB) : R$ 444.637,16 (queda de 48,58%*)

: R$ 444.637,16 (queda de 48,58%*) Eli Corrêa (União) : R$ 423.085,00 (queda de 30,5%*)

: R$ 423.085,00 (queda de 30,5%*) Sonaira Fernandes (PL) : R$ 396.072,55 (aumento de 217,73%*)

: R$ 396.072,55 (aumento de 217,73%*) André Santos (Republicanos) : R$ 320.319,42 (aumento de 157,3%*)

: R$ 320.319,42 (aumento de 157,3%*) Sansão Pereira (Republicanos) : R$ 301.355,00 (não declarou em 2020)

: R$ 301.355,00 (não declarou em 2020) Dr. Adriano (PT) : R$ 292.953,36 (queda de 81,49%*)

: R$ 292.953,36 (queda de 81,49%*) Luana Alves (PSOL) : R$ 269.797,68 (não declarou em 2020)

: R$ 269.797,68 (não declarou em 2020) Hélio Rodrigues (PT) : R$ 241.382,26 (queda de 43,58%*)

: R$ 241.382,26 (queda de 43,58%*) Danilo do Posto de Saúde (PODE) : R$ 172.836,66 (aumento de 262,05%*)

: R$ 172.836,66 (aumento de 262,05%*) Sandra Santana (MDB) : R$ 123.813,76 (queda de 80,75%*)

: R$ 123.813,76 (queda de 80,75%*) Janaina Lima (PP) : R$ 103.376,42 (aumento de 199,88%*)

: R$ 103.376,42 (aumento de 199,88%*) Luna Zarattini (PT) : R$ 55.975,22 (não declarou em 2020)

: R$ 55.975,22 (não declarou em 2020) Ely Teruel (MDB) : R$ 45.300,00 (não declarou em 2020)

: R$ 45.300,00 (não declarou em 2020) Jussara Basso (PSB) : R$ 152,55 (não declarou em 2020)

: R$ 152,55 (não declarou em 2020) Xexéu Trípoli (União) : R$ 0,00 (declarou R$ 9.607,24 em 2020)

: R$ 0,00 (declarou R$ 9.607,24 em 2020) Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) : Não declarou bens

: Não declarou bens Silvia da Bancada Feminista (PSOL): Não declarou bens

*as variações patrimoniais consideram o valor de 2020 corrigido pela inflação