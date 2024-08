Lucro do PicPay salta a R$61,8 mi com expansão de receitas e rentabilidade

(Reuters) - A fintech PicPay registrou lucro líquido de 61,8 milhões de reais no primeiro semestre de 2024, um salto em relação ao lucro de 2,5 milhões de reais um ano antes, em resultado marcado por crescimento expressivo de receitas e aumento da rentabilidade.

A receita total somou 2,37 bilhões de reais de janeiro a junho, alta de 50,2% na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com dados divulgados nesta quinta pela investida da holding J&F, que também controla empresas como JBS.

A receita líquida de juros (NII) consolidada -- operações de crédito, cartão e carteira digital -- alcançou 1,08 bilhão de reais no primeiro semestre, com o período de abril a junho somando 580,7 milhões de reais, alta de 135% ano a ano.

O retorno sobre patrimônio (ROE) anualizado ficou em 17,6% no segundo trimestre, de 1,7% no primeiro trimestre e 0,7% no segundo trimestre do ano passado.

A receita por usuário (ARPAC) no segundo trimestre ficou em 34,6 reais, alta de 39% ano a ano e acima dos 32,6 reais do primeiro trimestre de 2024.

As despesas e custos totais subiram 42,4%, para 2,26 bilhões de reais, com salto de 126% nos custos de vendas e serviços, bem como provisão para perdas de crédito de 212,8 milhões de reais, entre outros efeitos.

O volume total de pagamentos (TPV) totalizou 188,6 bilhões de reais no primeiro semestre, acréscimo de 66% ano a ano, com o segundo trimestre subindo 70%, para 99,5 bilhões de reais.

A carteira de crédito somou 6 bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 62% em relação ao primeiro trimestre do ano. A inadimplência de 15 a 90 dias ficou em 3,94%.

(Por Paula Arend Laier)