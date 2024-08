Kotscho: X virou instrumento político; Musk não quer dinheiro, quer poder

A rede social X, antigo Twitter, virou instrumento político com Elon Musk que não quer dinheiro, mas poder, afirmou o comentarista Ricardo Kotscho durante participação no UOL News 2ª Edição desta quinta-feira (29).

Na quarta-feira (28), o ministro Alexandre de Moraes deu uma intimação de 24 horas para que Elon Musk indicasse um representante do X no Brasil após fechar escritório da empresa em agosto. Nesta quinta-feira (29), Moraes mandou bloquear as contas da Starlink, empresa de Musk.

Essa história toda tem uma grande influência política no Brasil e nos Estados Unidos. O X virou instrumento político. Ele [Elon Musk] é um grande empresário, quer ganhar dinheiro, mas nesse caso o X dá prejuízo, no Brasil nem fatura tanto. Não é o dinheiro, ele quer poder. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Ele se considera o dono do mundo. Ele não tem o hábito de respeitar as leis dos países onde ele opera. Ele faz o que acha que está certo e acabou. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

Kotscho ressalta que, no Brasil, a medida de Moraes contra Elon Musk já está sendo utilizada politicamente pela extrema direita na eleição municipal.

Sem dúvida, agora na eleição municipal a extrema direita já está usando isso e dizendo que é censura. Que o Moraes está censurando o Twitter. É a mesma coisa que o Musk está ameaçando nos EUA [falando] 'olha, se a Kamala ganhar, ela vai fazer censura também'. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

É muito incrível como essa história está tendo um desenrolar inesperado, que junta um monte de coisa, interesses políticos e econômicos de dois países. O Musk não tem limites, vai para o espaço, faz tudo, acha que pode tudo. Nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes está absolutamente correto para dizer para ele: 'aqui é um país civilizado, você nos respeite, aqui tem lei e tem que ser cumprida'. Ricardo Kotscho, comentarista do UOL News

