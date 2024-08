Fundo do Paraná vence leilão de trecho da BR-381 em 4ª tentativa do governo em achar interessado

Por Alberto Alerigi Jr.

SÃO PAULO (Reuters) - O governo federal finalmente conseguiu leiloar trecho da BR-381/MG, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, na quarta tentativa de passar o ativo para a iniciativa privada desde 2021. O grupo vencedor foi o fundo paranaense 4UM, com oferta de desconto de tarifa de pedágio de 0,94%.

O fundo do Paraná superou o fundo Opportunity Dinâmico, o outro único interessado no leilão e que ofereceu desconto de 0,10%.

A 4UM Investimentos é uma gestora de recursos com sede em Curitiba e afirma ter mais de 7 bilhões de reais sob gestão e ser especializada em investimentos de longo prazo. A empresa concluiu este mês estruturação do fundo de investimento para atuar em leilões de rodovias.

Entre os cotistas do fundo estão as famílias Malucelli, Salazar, Federmann e Backheuser, acionistas das empresas MLC, Aterpa, Senpar e Carioca Engenharia.

O trecho leiloado nesta quinta-feira tem 303,4 quilômetros e previsão de investimento de mais de 9 bilhões de reais, segundo informações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A última vez que a rodovia foi colocada em disputa, em novembro do ano passado, o certame não recebeu qualquer proposta, o que fez o governo retirar do projeto trechos críticos que requerem altos investimentos e que ficarão a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

O ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, em discurso após o leilão não informou quando os trechos mais críticos da rodovia conhecida como "Rodovia da Morte" receberão recursos do governo federal.

Em vez disso, em referência à baixa disputa registrada pelo certame, o ministro afirmou que "não adianta leilão com super descontão e depois não ter a obra para pessoas".

O contrato do trecho leiloado nesta quinta-feira estabelece 30 anos de concessão e as obrigações incluídas envolvem mais de 100 quilômetros de duplicação de novos trechos e implantação de quase 83 quilômetros de faixas adicionais.

A rodovia passa por importantes polos minero-metalúrgicos de Minas Gerais, incluindo Ipatinga, João Monlevade e Barão de Cocais, onde estão empresas como Usiminas e Vale.

Renan Filho também afirmou que o governo federal pretende realizar "nos próximos meses" 12 leilões e "otimizar 14 contratos que tinham erros do passado". Segundo ele, um desses contratos é o que envolve trecho da BR-381 entre São Paulo e Belo Horizonte, operado pela Arteris desde 2008.

"Naquele momento a intenção era fazer baixo investimento com baixa tarifa, mas isso não dialoga com a nossa realidade de crescimento econômico", afirmou o ministro.

Na quarta-feira, a ANTT aprovou a concessão de trechos da BR-060/452/GO, a chamada "Rota Verde", de 430 quilômetros e que liga regiões produtoras de grãos no Centro-Oeste. A expectativa da agência é que o edital seja publicado na próxima semana e o leilão ocorra em 12 de dezembro. Os investimentos totais no projeto somam cerca de 7 bilhões de reais.

Em abril, a ANTT promoveu o primeiro leilão de relicitação de uma rodovia, vencido pelo grupo brasileiro EPR, controlado por Equipav e pela gestora de fundos de infraestrutura Perfin. O grupo venceu o leilão de concessão do trecho da BR-040 que interliga Belo Horizonte a Juiz de Fora (MG), com proposta de desconto de 11,21% sobre o valor base de pedágio previsto no edital.

