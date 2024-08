Cápsula Starliner, da Boeing, pode retornar à Terra no fim da próxima semana, diz Nasa

(Reuters) - A Nasa não deve realizar o desacoplamento da cápsula Starliner, da Boeing, sem tripulação, antes do dia 6 de setembro, informou nesta quinta-feira a agência espacial, após concluir uma revisão. Na semana passada, a agência afirmou que seus dois astronautas que viajaram para a Estação Espacial Internacional à bordo da Starliner, em junho, retornarão em um veículo da SpaceX no ano que vem. O sistema propulsor da Starliner foi considerado muito arriscado para trazer de volta a tripulação, já que a cápsula apresentou uma série de falhas nas primeiras 24 horas de seu voo rumo à Estação Espacial Internacional. O retorno para a Terra deve durar cerca de seis horas, do desacoplamento até o pouso no White Sands Space Harbor, no Estado do Novo México, informou a Nasa. As equipes de solo vão guiar de forma remota a espaçonave, para fazer as manobras necessárias para o desacoplamento e o pouso assistido com paraquedas no sudoeste norte-americano. A Starliner já completou com sucesso uma reentrada e pouso não tripulados em dois testes orbitais, informou a agência.

(Reportagem de Urvi Dugar)