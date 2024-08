Azzas anuncia Ruy Kameyama como novo presidente-executivo da AR&Co

(Reuters) - O Azzas 2154 anunciou nesta quinta-feira que Ruy Kameyama, atual conselheiro da companhia, será o novo presidente-executivo da AR&Co, que reúne as marcas voltadas ao público masculino, em substituição a Rony Meisler.

"Ruy, nascido no Rio de Janeiro, formado em economia no IBMEC-RJ e com MBA em Harvard Business School, com experiências prévias em banco de investimentos e no setor de franquias. Possui ampla experiência em gestão de empresas e formação de times, tendo liderado o case de crescimento e fortalecimento de cultura na BRMalls, no setor de shopping centers", disse o Azzas no comunicado ao mercado.

De acordo com a companhia, em comunicado ao mercado, Ruy e a atual equipe da AR&Co terão como objetivo manter o crescimento e o desenvolvimento das marcas da AR&Co, além de participar ativamente da integração com o Azzas 2154.

As marcas dessa unidade de negócios -- Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa, Simples, Baw e Foxton -- continuarão a ser conduzidas pelos seus respectivos times, segundo a empresa.

A holding também afirmou que Rony Meisler, Fernando Sigal, Jayme Nigri Moszkowicz e José Alberto da Silva, fundadores da Reserva, encerrarão o ciclo de suas posições executivas na AR&Co em dezembro de 2024, com o término de seus respectivos contratos assinados em 2020

"Nós acreditamos que o mercado já estava antecipando a saída de Rony da empresa, pois havia sinais de que o executivo e a empresa estavam caminhando em direções opostas", afirmaram analistas do Itaú BBA.

"Nós enxergamos Rony como um executivo excepcional, mas, ao mesmo tempo, notamos que o segundo nível de executivos da Reserva continua na empresa", acrescentaram Thiago Macruz e equipe, avaliando que a empresa tem capacidade para continuar administrando a marca sem grandes contratempos.

(Por Eduardo Simões e Paula Arend Laier)