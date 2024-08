Wall Street fecha em baixa enquanto investidores se preparavam para balanço da Nvidia

Por Noel Randewich e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos caíram nesta quarta-feira, antes do balanço trimestral da Nvidia, o evento central da semana em Wall Street, que poderia abalar ou adicionar novo combustível a uma alta impulsionada pelo otimismo em torno da inteligência artificial.

As ações da vendedora dominante de processadores de IA, que divulgaria seus resultados após o fechamento, caíram 2,1%, reduzindo sua alta até agora neste ano para 154%.

Depois de vários relatórios trimestrais de grande sucesso, a Nvidia é vista como a maior vencedora da corrida por investimento na tecnologia de IA até agora. Seus resultados mais recentes seguem preocupações com o aumento dos gastos já elevados da Microsoft, da Alphabet e de outros grandes participantes na disputa para dominar a tecnologia emergente de IA.

"Ela tem sido a garota-propaganda do boom da IA e realmente liderou a investida, portanto, seria difícil para o mercado seguir em frente no caso de uma decepção da Nvidia", alertou Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da GLOBALT Investments.

"Ninguém sabe por quanto tempo a Nvidia pode continuar a surpreender com a alta, mas, naturalmente, isso não pode durar para sempre", acrescentou Buchanan.

O Dow Jones caiu 0,39%, para 41.091,42 pontos. O S&P 500 cedeu 0,60%, para 5.592,18 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,12%, para 17.556,03 pontos.

Dos 11 índices setoriais do S&P 500, oito recuaram, liderados pelo de tecnologia da informação, com queda de 1,3%, seguida por uma perda de 1,05% no de consumo discricionário.

Investidores esperam amplamente que o Federal Reserve reduza a taxa de juros em sua reunião de setembro, depois que o apoio do chair do Fed, Jerome Powell, a um ajuste iminente da política na semana passada provocou ganhos generalizados no mercado.

A ferramenta FedWatch da CME vê atualmente 64% de chance de uma redução de 25 pontos-base e 37% de chance de um corte de 50 pontos-base.

O índice PCE de julho, a ser divulgado na sexta-feira, pode fornecer mais informações sobre a provável trajetória de corte de juros do banco central norte-americano.