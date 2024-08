Passageiro em Guarulhos estava com catapora, não mpox; como diferenciar?

O passageiro que desembarcou no último domingo (25) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com sintomas de mpox testou positivo para varicela, doença popularmente conhecida como catapora. O caso foi descartado para mpox.

"O paciente está bem, segue em observação. O caso foi descartado para mpox e confirmado para varicela, após exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. É importante ressaltar que o paciente não é oriundo de áreas endêmicas de mpox e que o atendimento a pacientes com suspeita ou diagnóstico da doença faz parte da rotina do instituto desde 2022", afirmou a Secretaria de Saúde de São Paulo.

Como diferenciar as lesões?

Segundo a OMS, identificar o mpox pode ser difícil porque outras infecções e condições são semelhantes à primeira vista. É importante distingui-lo de catapora, sarampo, infecções bacterianas de pele, sarna, herpes, sífilis, algumas ISTs (infecções sexualmente transmissíveis), picadas de insetos, espinhas, micose e até alergias associadas a medicamentos.

Ambas as doenças começam com febre antes de qualquer marca que se pareça com bolhas ou espinhas surgir.

Geralmente, as feridas se enchem de líquido, aumentam, depois formam crostas e desaparecem.

As feridas de mpox normalmente são maiores do que as da catapora e são mais profundas na pele.

No caso de mpox, as lesões aparecem todas de uma vez, já as feridas de catapora surgem em ondas.

Com a catapora, algumas manchas podem aparecer no peito, nas costas e no rosto, e depois você nota que seu antebraço está com manchas, e talvez suas pernas também. Nem todas as feridas de catapora estarão no mesmo estágio, enquanto as feridas de mpox progridem ao mesmo tempo e formam crostas de uma só vez.

As feridas de mpox são extremamente dolorosas, enquanto as de catapora causam apenas muita coceira.

As feridas de catapora geralmente duram cerca de duas semanas, enquanto as de mpox duram de duas a quatro semanas.

Infecções ao mesmo tempo

Ainda segundo a OMS, uma pessoa com mpox também pode ter alguma IST ao mesmo tempo, como sífilis ou herpes. Assim como uma criança com suspeita de mpox pode também ter catapora.

Por essas razões, o teste é fundamental para que as pessoas recebam cuidados o mais cedo possível e para prevenir doenças graves e a disseminação do vírus.

O teste laboratorial indicado para diagnosticar o mpox é a detecção de DNA viral por reação em cadeia da polimerase, conhecido como PCR. As melhores amostras diagnósticas são coletadas diretamente da erupção cutânea —pele, fluido ou crostas— obtidas ao esfregar as lesões.

Na ausência de lesões na pele, os testes podem ser realizados com amostras da garganta ou do ânus. O teste de sangue não é recomendado.

Testes de HIV devem ser oferecidos a adultos com mpox e a crianças quando apropriado, além de testes diagnósticos para outras condições devem ser considerados sempre que possível, como para o vírus varicela-zóster, sífilis e herpes.

Em 2022, na epidemia anterior de mpox, a UFRJ detectou a infecção por catapora e mpox ao mesmo tempo. O paciente era um jovem de 18 anos. "Os médicos precisam estar alertas ao diagnóstico quando suspeitarem de catapora —e testarem também para mpox. Isso tem uma importância clínica, porque o fato de esses indivíduos estarem com os dois vírus pode aumentar a circulação da catapora e infectar outras pessoas suscetíveis", disse, à época, Amilcar Tanuri, coordenador do Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ e consultor do Ministério da Saúde.

Se aparecerem manchas na sua pele e você estiver preocupado que possa ser mpox ou catapora, entre em contato com um profissional de saúde, só assim você saberá se tem um dos dois vírus ou algo completamente diferente.

Como ocorre a infecção?

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo reforça que a transmissão da mpox entre seres humanos ocorre, sobretudo, por meio do contato íntimo com lesões na pele ou mucosas de pessoas infectadas. A catapora também é transmitida pelo contato direto com as feridas ou fluidos corporais de uma pessoa ou animal infectado.

No caso do mpox, as feridas tendem a estar em áreas muito sensíveis, incluindo genitais, reto e membranas mucosas. As feridas da catapora podem aparecer em qualquer parte do corpo.

Embora grande parte dos casos confirmados de mpox tenha sido detectada entre homens que fizeram sexo com outros homens, o mpox não é uma infecção sexualmente transmissível. Você pode contrair o vírus por contato direto, sem precisar ter relações sexuais.

As medidas de prevenção incluem:

evitar contato íntimo ou sexual com pessoas que tenham lesões na pele;

evitar beijar, abraçar ou fazer sexo com alguém que tenha a doença;

higienizar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel;

não compartilhar roupas de cama, toalhas, talheres, copos, objetos pessoais ou brinquedos sexuais;

usar máscaras, protegendo-se contra gotículas de saliva, entre casos confirmados e seus contatos.

*Com informações da Agência Brasil, OMS e Brandi Manning, especialista em doenças infecciosas e professor de medicina da The Ohio State University College of Medicine.