Festival de Veneza começa com sequência de horror cult

VENEZA, 28 AGO (ANSA) - A 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza começa nesta quarta-feira (28) com "Os Fantasmas Ainda Se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice", a aguardada sequência da comédia cult de terror e fantasia de Tim Burton, e uma robusta e abrangente participação brasileira.

O longa de Burton não faz parte da disputa pelo Leão de Ouro, principal prêmio do festival mais antigo do mundo, e conta com um elenco estrelado, incluindo o protagonista Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe e Jenna Ortega.

Repleto de astros de Hollywood, o Festival de Veneza vai até 7 de setembro e também homenageará a atriz americana Sigourney Weaver, estrela de "Alien", com o Leão de Ouro pela carreira.

Até mesmo estrelas sem filme na mostra, como Richard Gere, estarão em Veneza para participar de eventos, incluindo o baile de caridade da ONG amfAR, em 1º de setembro.

A mostra também receberá atores e diretores italianos proeminentes, incluindo Valerio Mastandrea, Barbara Ronchi, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Nanni Moretti, Elio Germano, Toni Servillo, Fabrizio Gifuni, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva, para citar alguns.

Os filmes italianos em competição são "Battlefield", de Gianni Amelio; "Vermiglio", de Maura Delpero; "Iddu", de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; "Queer", de Luca Guadagnino e estrelado por Daniel Craig; e "Diva Futura", de Giulia Steigerwalt.

Já o representante do Brasil na disputa pelo Leão de Ouro é o novo longa de Walter Salles, "Ainda estou aqui", que conta a história verídica de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, perseguido, sequestrado e morto pela ditadura militar.

O elenco brasileiro em Veneza ainda inclui o curta-metragem "Minha mãe é uma vaca", obra de Moara Passoni ambientada no Pantanal, na seção Horizontes Curtas; "Apocalipse nos trópicos", documentário de Petra Costa sobre o elo entre bolsonarismo e fundamentalismo religioso, na seleção Fora de Concurso; "A hora e a vez de Augusto Matraga", adaptação de Roberto Santos para a novela de Guimarães Rosa, na mostra Veneza Clássicos; e a animação em realidade virtual "40 dias sem o sol", de João Carlos Furia, na seção "Veneza Imersiva".

Além disso, o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho ("Aquarius" e "Bacurau") integra o júri que escolherá os vencedores dos prêmios mais cobiçados do festival, incluindo o Leão de Ouro.

Entre os filmes mais aguardados na competição principal estão "Coringa: Delírio a Dois", de Todd Phillips e com Joaquin Phoenix e Lady Gaga; "Maria", obra de Pablo Larraín que conta os últimos dias de vida da cantora de ópera Maria Callas, interpretada por Angelina Jolie, em Paris; e "The Room Next Door", de Pedro Almodóvar e com Julianne Moore e Tilda Swinton; e "Babygirl", longa de Halina Reijn que narra as aventuras sadomasoquistas de uma empresária vivida por Nicole Kidman.

