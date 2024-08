'Cutículas muito mais hidratadas': caneta de R$ 30 da Granado vale o hype

Lavar louça, manusear diferentes produtos de limpeza e até a exposição ao sol e vento fazem com que as mãos fiquem mais ressecadas e, consequentemente, as cutículas também sofrem com esses efeitos.

Na saga de procurar um produto prático, compacto e ao mesmo tempo eficaz para resolver esse problema, encontrei a canetinha SOS Cutículas Perfeitas, da linha Pink da Granado.

A fórmula, segundo a fabricante, é enriquecida com óleo de girassol e vitamina E, que ajudam a manter a pele hidratada e evitar aqueles rachados e machucados na cutícula.

Esse hidratante é sucesso na Amazon, e teve mais de 3 mil vendas no último mês, recebendo nota 4,6 (do máximo de 5).

O que eu gostei?

Hidratação: Logo na primeira aplicação, já é possível sentir as cutículas mais hidratadas e macias. As unham também ficam com aspecto saudável e com brilho.

Quantidade de produto. À primeira vista parece ser pequeno (3,5 g), mas rende muito. Usando quase que diariamente, cada canetinha rende em torno de dois meses para mim.

Embalagem. O produto vem em formato de caneta, sendo bastante prático e facilitando muito o uso. Basta tirar a tampa, girar a parte de trás da canetinha e passar o pincel sobre as cutículas. O giro da parte de trás é o que dosa a quantidade de produto que saí na ponta. Além disso, a embalagem compacta permite que eu carregue o produto na bolsa podendo levar diariamente para onde for.

SOS Cutículas Perfeitas Imagem: Arquivo Pessoal

Textura. Outra coisa que gostei é que o produto é rapidamente absorvido pela pele e não fica pegajoso. A unha logo fica com um leve brilho e com aspecto saudável e hidratado.

Perfume. Esse hidratante de cutícula tem cheiro muito suave, o que para mim é um ponto muito importante, já que sou sensível a algumas fragrâncias em cosméticos.

Ponto de atenção

O principal ponto de atenção é em relação ao primeiro uso da caneta. Para que o produto saia no pincel, é necessário girar diversas vezes a parte de trás da canetinha.

Além disso, percebo que quando ela está no final, é mais difícil de sair o produto quando deixamos a canetinha na horizontal dentro da bolsa, por exemplo. Quando está acabando é preciso deixar ela na vertical para que funcione bem.

Para quem é esse produto?

Indico para todos que amam praticidade na hora cuidar das cutículas e querem isso usando apenas um produto. Ela também serve como um fortalecedor de unhas, deixando um brilho saudável, natural e duradouro. O produto é indicado para todos os tipos de pele.

O que mudou para mim?

Já uso o produto há alguns meses e percebi minhas cutículas muito mais hidratadas, o que contribuiu para que acabassem aqueles rachadinhos e machucados que surgem quando elas estão ressecadas.

Além disso, ele também ajuda a disfarçar as cutículas grandes quando a unha está por fazer.

