Santo Antônio da Platina (PR): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Santo Antônio da Platina (PR): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Santo Antônio da Platina (PR): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abelzinho do Monte Real - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Adaiana Queiroz - 45456 - PSDB - Deferido

Adriana Ferreira - 23001 - CIDADANIA - Deferido

Adriana Malta - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Ailton da Casa da Cerveja - 45230 - PSDB - Deferido

Alemão Calha - 28000 - PRTB - Aguardando Julgamento

Alessandro Cardoso - 22456 - PL - Deferido

Alessandro de Santana - 12456 - PDT - Aguardando Julgamento

Amarildo do Posto Caçula - 45400 - PSDB - Deferido

Ana Cláudia - 25050 - PRD - Aguardando Julgamento

Anderson Giovanini - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Beatriz Perez - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Benício Paixão - 11007 - PP - Deferido

Benito do Barracão - 15555 - MDB - Deferido

Breno do Ademir Carburadores - 44000 - UNIÃO - Deferido

Buchecha - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cação - 15123 - MDB - Deferido

Cacilda Cardoso - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Carla - 15025 - MDB - Deferido

Carlinho do Bar - 15000 - MDB - Deferido

Ceara - 70575 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Celinho Primo - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Celso Gomes - 28333 - PRTB - Aguardando Julgamento

Cheroso - 43111 - PV - Aguardando Julgamento

Chicão Churrasqueiro - 25026 - PRD - Aguardando Julgamento

Cidinha - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Cláudio da Santa Filomena - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Cleverson do Divulga Sap - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

Clóvis do Itaú - 28010 - PRTB - Aguardando Julgamento

Coutinho - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Cris da Upe - 13131 - PT - Aguardando Julgamento

David Mauricio - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Dinho Love Show - 15234 - MDB - Deferido

Dissão - 45620 - PSDB - Deferido

Divino Mota - 44111 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Dona Graça - 20666 - PODE - Aguardando Julgamento

Dr Leônidas - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Eduardo Ferreira - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Eliane Siqueira - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Elisandra Fogaça - 22777 - PL - Deferido

Ellen Guedes - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ezequiel Silva Que Qué - 22444 - PL - Deferido

Fabiano Borracha - 11000 - PP - Deferido

Fabinho Galdino - 45000 - PSDB - Deferido

Fabio Lara Radio Papai Noel - 11123 - PP - Deferido

Fábio Néspoli - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Fábio Patrial - 22222 - PL - Deferido

Fátima Navarro - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernanda Sanches - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

Flavinho Maiorki - 11456 - PP - Deferido

Flávio da Plat System - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Fran da CL Tur - 25500 - PRD - Aguardando Julgamento

Fran do Salão - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

Fran Oliveira - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Fran Zanato - 44789 - UNIÃO - Deferido

Francisca Santos - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Gaivota Coletor - 33555 - MOBILIZA - Renúncia

Genivaldo - 11111 - PP - Deferido

Gilberto Taekwondo - 11555 - PP - Deferido

Gilda Néia - 11444 - PP - Deferido

Gilson da Gaita - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Giovanne Coelho - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Gisele Marques - 22248 - PL - Aguardando Julgamento

Gleizi - 28300 - PRTB - Aguardando Julgamento

Grazzi Buenno - 22555 - PL - Deferido

Guilherme Muniz - 25255 - PRD - Aguardando Julgamento

Haroldinho das Maquinas - 12414 - PDT - Aguardando Julgamento

Iraci Corsini - 45789 - PSDB - Deferido

Irmao Atilio - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmão Paulinho - 22111 - PL - Deferido

Irmão Wellington - 23000 - CIDADANIA - Deferido

Ivanilde - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Ivonei da Auto Escola - 11222 - PP - Deferido

Jacaré do Peixe Frito - 22000 - PL - Deferido

Janderson Rodrigues - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Joelma Gomes - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Jonathan - 55045 - PSD - Aguardando Julgamento

José Godoi Poly Calçados - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Josélia do Nascimento - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Juliana Lima - 22153 - PL - Deferido

Karla Saude - 11500 - PP - Deferido

Laercio Felix - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Leandro da Funilaria - 25545 - PRD - Aguardando Julgamento

Leandro Santos - 22122 - PL - Deferido

Letícia Capucho - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Lidair Vila Rica - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Lôh Medeiro - 33500 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lucas Carvalho - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Lucas Gauchinho - 33000 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Lucas Messias Mercado do Purga - 44044 - UNIÃO - Deferido

Lucas Ribeiro - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Lucia Helena - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciana Costa - 12788 - PDT - Renúncia

Luciana Reis - 55019 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciano Dentista - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Luis Gomes Buiú - 45123 - PSDB - Deferido

Luís Gustavo - 55291 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcelino Maquinista - 20020 - PODE - Aguardando Julgamento

Maria do Projeto - 12770 - PDT - Aguardando Julgamento

Marta de Oliveira - 33777 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mauricio Junior - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Mestre Eli - 28111 - PRTB - Aguardando Julgamento

Mirinho Vidraçaria - 15600 - MDB - Deferido

Mônica Calheiros - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Nabarro - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Nadalete - 70200 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Naná - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Nandi - 70867 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Neto - 44123 - UNIÃO - Deferido

Ozias Pernambuco - 28171 - PRTB - Aguardando Julgamento

Pastor Carlos - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Pastor Everton - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Patrícia Oliveira - 28500 - PRTB - Aguardando Julgamento

Paulinho do Bar - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Peninha Junior - 22022 - PL - Deferido

Piloto Eletricista - 70318 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Diego Vieira - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Professor dos Anjos - 44777 - UNIÃO - Deferido

Professor Fernando - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Gilmar - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Professor Je - 44999 - UNIÃO - Deferido

Professora Betinha - 22017 - PL - Deferido

Professora Marlene - 45555 - PSDB - Deferido

Reinaldo Balu - 45190 - PSDB - Deferido

Rina Construtor - 11011 - PP - Deferido

Ritti - 15500 - MDB - Deferido

Roberta da Ancestral - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Rosaninha do Sindicato - 11022 - PP - Deferido

Rosimara do Monte Real - 44222 - UNIÃO - Deferido

Rudi do Povo - 15015 - MDB - Deferido

Sandrinha - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sandrinha Salão - 44500 - UNIÃO - Deferido

Saúde - 11333 - PP - Deferido

Sebastian - 70714 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sergio do Taxi - 22333 - PL - Deferido

Sheila Rosano - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Silvana Souza - 10015 - REPUBLICANOS - Deferido

Silvia Auto Escola - 15190 - MDB - Deferido

Silvia da Silvia Automoveis - 44134 - UNIÃO - Deferido

Simone Hamaia - 25022 - PRD - Aguardando Julgamento

Sirlanei - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Snoopy dos Moveis Usados - 22123 - PL - Deferido

Swami Cantor do Calçadao - 28132 - PRTB - Aguardando Julgamento

Tania Caetano - 15028 - MDB - Deferido

Tartaruga - 33024 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Thannillo Araújo - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Theus Ribeiro - 44100 - UNIÃO - Deferido

Tiao Imports - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Tino Reis - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Tiri - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Toninho Materiais de Construçã - 15620 - MDB - Deferido

Tony da Saúde - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Valdir Fumacinha - 12013 - PDT - Aguardando Julgamento

Valter do Salão - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Vanessa do Comercio - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Véio - 15789 - MDB - Deferido

Vera - 15456 - MDB - Deferido

Vermelho - Ferrugem da Platina - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Vicente - 23010 - CIDADANIA - Deferido

Vicente do Gás - 70122 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vilma do Bar - 70119 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Walter Chico - 11789 - PP - Deferido

Welison Alves - 28456 - PRTB - Aguardando Julgamento

Wellington Silva Dede - 33012 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Wesley Coletivo União Por Sap - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Yessila Voz da Juventude - 43444 - PV - Aguardando Julgamento

Zaqueu Mecanico - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Ze da Mercearia - 45612 - PSDB - Deferido

Zé do Milho - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 28/08/2024, às 11h26.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.