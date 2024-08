Jaboatão dos Guararapes (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Jaboatão dos Guararapes (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Jaboatão dos Guararapes (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Abi - 30200 - NOVO - Aguardando Julgamento

Abynadabe - 33789 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Adailton - 55444 - PSD - Aguardando Julgamento

Adão dos Móveis - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

Adeildo da Igreja - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Adiel Agostinho - 25123 - PRD - Aguardando Julgamento

Admilson Fanta - 25400 - PRD - Aguardando Julgamento

Adriana - 33117 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Adriana Alves - 77456 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Adriana Carla - 22444 - PL - Aguardando Julgamento

Adriana Lemos - 25789 - PRD - Aguardando Julgamento

Adriano Bezerra - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Adriano Souza - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Alberto Bezerra - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Alda Arantes - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Alessandra Pires - 11333 - PP - Aguardando Julgamento

Alex do Microonibus - 44025 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alex Marruá - 33456 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Alexandre Burguês - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Alexandre da Saúde - 44254 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Alexandre Motociclista - 33022 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Alexsandra Advogada - 43000 - PV - Aguardando Julgamento

Almir Santos - 44467 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Amanda Correia - 40140 - PSB - Aguardando Julgamento

Amanda Karaxu - 27180 - DC - Aguardando Julgamento

Ana da Associação - 70300 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ana de Jesus - 27667 - DC - Aguardando Julgamento

Ana do Sítio - 33421 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Ana Heloísa - 12224 - PDT - Aguardando Julgamento

Ana Keite Inclusão - 11711 - PP - Aguardando Julgamento

Ana Maria Meu Povo - 35900 - PMB - Aguardando Julgamento

Ana Paula - 35771 - PMB - Aguardando Julgamento

Andre Marceneiro - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Andreza Catamarã - 27177 - DC - Aguardando Julgamento

Ângela - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Aninha - 50999 - PSOL - Aguardando Julgamento

Anna Katharina - 22119 - PL - Aguardando Julgamento

Annete Siqueira - 55234 - PSD - Aguardando Julgamento

Armando Junior - 22333 - PL - Aguardando Julgamento

Aurea Oliveira - 55400 - PSD - Aguardando Julgamento

Avatar do Povo - 18555 - REDE - Aguardando Julgamento

Bartolomeu Rodrigues - 11620 - PP - Aguardando Julgamento

Belarmino Sousa - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Bené da Pavimentação - 22000 - PL - Aguardando Julgamento

Betânia Araújo - 77678 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Beto Dois Carneiros - 22160 - PL - Aguardando Julgamento

Beto Papo Reto - 40321 - PSB - Aguardando Julgamento

Bira da Funerária - 77222 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Bira Matias - 11006 - PP - Aguardando Julgamento

Biu da Comunidade - 28541 - PRTB - Aguardando Julgamento

Branca Ramos - 20120 - PODE - Aguardando Julgamento

Brandão - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cacau do Futebol - 20192 - PODE - Aguardando Julgamento

Cacau do Lote - 44800 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Camila Santos - 15212 - MDB - Aguardando Julgamento

Camilo - 70007 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cantora Elba Show - 30312 - NOVO - Aguardando Julgamento

Capitã Verônica - 18190 - REDE - Aguardando Julgamento

Carlinhos da Laje - 35180 - PMB - Aguardando Julgamento

Carlos André Trabalhador - 27500 - DC - Aguardando Julgamento

Carlos Santos - 50420 - PSOL - Aguardando Julgamento

Carmem - 30223 - NOVO - Aguardando Julgamento

Carmem Soares - 43999 - PV - Aguardando Julgamento

Carol Barradas - 36626 - AGIR - Aguardando Julgamento

Cassio Victor - 70800 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ceinha Santos - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Charles Motorista - 22111 - PL - Aguardando Julgamento

Cida A Bruta - 70180 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Cida Costureira - 77867 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cida do Povo - 25655 - PRD - Aguardando Julgamento

Claudio da Ong - 33024 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Cláudio Lima - 65111 - PC do B - Aguardando Julgamento

Cleide A Mamãe Noel - 35024 - PMB - Aguardando Julgamento

Cris Brasil - 10192 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Cris do Procon - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Cristiane Oliveira - 15919 - MDB - Aguardando Julgamento

Cristiano Mototaxi - 36200 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dalva - 28228 - PRTB - Aguardando Julgamento

Daniel Romualdo - 12000 - PDT - Aguardando Julgamento

Dany Lapenda - 55456 - PSD - Aguardando Julgamento

Davi Lira - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

David DVD - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Delegada Vilaneida Aguiar - 70190 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Denis - 25625 - PRD - Aguardando Julgamento

Dery do Movimento - 70700 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Diogo Eu Curto Mf - 77007 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Diogo Pedrosa - 15555 - MDB - Aguardando Julgamento

Diva da Saúde - 77969 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Doralice Santana - 40113 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr Tadeu Veterinário - 43333 - PV - Aguardando Julgamento

Dr Ulisses - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr Valdemir Saturnino - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Dr. Adriano Dentista - 27555 - DC - Aguardando Julgamento

Dr. Parcelino - 13444 - PT - Aguardando Julgamento

Dra Karla Lima - 11114 - PP - Aguardando Julgamento

Dra Paula Barradas - 11555 - PP - Aguardando Julgamento

Dra Rayanne Mendes - 30123 - NOVO - Aguardando Julgamento

Dra. Isadora Santos - 65555 - PC do B - Aguardando Julgamento

Dra. Michele Nunes - 22580 - PL - Aguardando Julgamento

Duda da Associação - 13456 - PT - Aguardando Julgamento

Dunga da Reciclagem - 77144 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Ebson Sena - 44000 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Edclecio Bocão - 33105 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Edilson do Conservatorio - 12678 - PDT - Aguardando Julgamento

Edimilson Jacaré - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Edna do Povo - 25100 - PRD - Aguardando Julgamento

Edna Maria - 15024 - MDB - Aguardando Julgamento

Ednaldo Araújo Jr - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Edson Guaiamum - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Eduardo Souza Leão - 20620 - PODE - Aguardando Julgamento

Eladio Rangel - 77777 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Elci do Trombone - 30999 - NOVO - Aguardando Julgamento

Elenildo Furão - 77001 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Elias da Enfermagem - 28222 - PRTB - Aguardando Julgamento

Elias da Harpa - 22555 - PL - Aguardando Julgamento

Elisangela Andrade - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Elita do Bazar do Povo - 27456 - DC - Aguardando Julgamento

Elvis do Pastor Firmino - 33143 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Ely - 33133 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Emanoel Jose do Projeto - 30127 - NOVO - Aguardando Julgamento

Eneias Marcelo - 25555 - PRD - Aguardando Julgamento

Ênio - 70111 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Epifanio da Vila Piedade - 44778 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Erick Castro - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Espanta de Cavaleiro - 70677 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Eurico Moura - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Everton Menezes - 20720 - PODE - Aguardando Julgamento

Fabiano da Natureza - 33300 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fábio Araújo - 50555 - PSOL - Aguardando Julgamento

Fabio Silva - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Fatima do Posto - 35717 - PMB - Aguardando Julgamento

Faz Tudo - 28050 - PRTB - Aguardando Julgamento

Felipe Silva - 43456 - PV - Aguardando Julgamento

Fernanda Alcântara - 65211 - PC do B - Aguardando Julgamento

Fernando Conselheiro - 33888 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Fernando da Codorna - 10232 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Fernando Dinho do Povo - 28456 - PRTB - Aguardando Julgamento

Fernando O Pato - 77224 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Fidelis da Cultura - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Fillipe Grilo - 15111 - MDB - Aguardando Julgamento

Flaviana - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Flávio Barros - 12612 - PDT - Aguardando Julgamento

Flávio da Internet - 20700 - PODE - Aguardando Julgamento

Flávio Defensoria - 15777 - MDB - Aguardando Julgamento

Flavio Moca - 44410 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Flávio Pinheiro - 33025 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Flora - 25000 - PRD - Aguardando Julgamento

Formiguinha Fanikita de Jesus - 12985 - PDT - Aguardando Julgamento

Fran do Corrope - 25700 - PRD - Aguardando Julgamento

Francisco Serralheiro - 30575 - NOVO - Aguardando Julgamento

Gera do Posto - 35000 - PMB - Aguardando Julgamento

Getulio Belem - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Gih Santos - 55700 - PSD - Aguardando Julgamento

Gil Mexicano - 12223 - PDT - Aguardando Julgamento

Gilson do Armazém - 43222 - PV - Aguardando Julgamento

Giva da Saúde - 18333 - REDE - Aguardando Julgamento

Gleidson - 33100 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Gordo da Sotave - 43123 - PV - Aguardando Julgamento

Gracinha - 33622 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Guga Coelho - 27222 - DC - Aguardando Julgamento

Guilherme Cabeleireiro - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Helio Sena Filho - 43555 - PV - Aguardando Julgamento

Henrique Bezerra - 12100 - PDT - Aguardando Julgamento

Henrique Madeira - 44077 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Henrique Metalúrgico - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Hilton Gomes - 65333 - PC do B - Aguardando Julgamento

Hominho Construçoes - 35999 - PMB - Aguardando Julgamento

Idja Ferreira - 70022 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Idvan Filho O Homem do Pão - 44609 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Ildo Emtt - 35635 - PMB - Aguardando Julgamento

Imão Edy O Amigo da Gente - 15620 - MDB - Aguardando Julgamento

Índio - 33190 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Ir Alexandre de Paula - 25222 - PRD - Aguardando Julgamento

Ir Luciano Carneiro - 25377 - PRD - Aguardando Julgamento

Iran - 13113 - PT - Aguardando Julgamento

Iran da Carreta - 30120 - NOVO - Aguardando Julgamento

Irineu Cardoso Jaboatão - 55622 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmã Ana dos Sem Teto - 44700 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Irmã Angela - 22002 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Roselma de Erival - 11888 - PP - Aguardando Julgamento

Irmã Soraia - 20861 - PODE - Aguardando Julgamento

Irma Vanda - 30777 - NOVO - Aguardando Julgamento

Irmã Vanusa - 20888 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Anderson do Gás - 70120 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Irmão Antonio do Som - 28123 - PRTB - Aguardando Julgamento

Irmão Bruno - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Dé Ferreira - 22300 - PL - Aguardando Julgamento

Irmão Dodó da Chave - 11777 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Edvaldo Farias - 11444 - PP - Aguardando Julgamento

Irmão Eudes Santana - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmão Fabinho - 27147 - DC - Aguardando Julgamento

Irmão Fábio da Água - 77677 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmão Isaias Bezerra - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmão Jailton - 12444 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmao Jaldir - 35333 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Jeck Bocão - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Jorge - 35555 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Kidinho - 77177 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmao Luiz Francisco - 35700 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Nido - 35112 - PMB - Aguardando Julgamento

Irmão Rarade - 33033 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Samuel - 20698 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Tó - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Irmão Vandilson - 10569 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Irmão William Bezerra - 77111 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Isamael do Gás - 20360 - PODE - Aguardando Julgamento

Iva da Saude - 30100 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ivanildo da Rifa - 10789 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ivonaldo Amigo da Família - 13190 - PT - Aguardando Julgamento

Iya Manu Amorim - 30317 - NOVO - Aguardando Julgamento

Iza Antonella - 11110 - PP - Aguardando Julgamento

Jadson da Construção - 77127 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jailton de Medeiros - 22155 - PL - Aguardando Julgamento

Jair Valente - 30416 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jairo Lima - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Jane Assunção - 43321 - PV - Aguardando Julgamento

Jane Nogueira - 27477 - DC - Aguardando Julgamento

Janete - 18124 - REDE - Aguardando Julgamento

Janildo Cajueiro - 30222 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jeane Candido - 25622 - PRD - Aguardando Julgamento

Jeferson Moura - 70200 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jeova da Segurança - 35190 - PMB - Aguardando Julgamento

Jeremias da Bike - 30333 - NOVO - Aguardando Julgamento

Jesse O Porteiro Amigo - 10873 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joabe do Mercadinho - 70600 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Joao da Ração - 27666 - DC - Aguardando Julgamento

João Pedro - 80000 - UP - Aguardando Julgamento

Jordan do Povo - 27620 - DC - Aguardando Julgamento

Jorge Junior - 25678 - PRD - Aguardando Julgamento

José Carlos - 28777 - PRTB - Aguardando Julgamento

Josi do Povo - 28010 - PRTB - Aguardando Julgamento

Josias das Baterias - 27678 - DC - Aguardando Julgamento

Josilene do Mlb - 80180 - UP - Aguardando Julgamento

Juca da Laje - 25670 - PRD - Aguardando Julgamento

Júnior Comprido - 27700 - DC - Aguardando Julgamento

Junior da Farmácia - 11800 - PP - Aguardando Julgamento

Junior dos Genéricos - 15013 - MDB - Aguardando Julgamento

Junior Pedreiro - 35111 - PMB - Aguardando Julgamento

Junior Play - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Kátia Botafogo - 50222 - PSOL - Aguardando Julgamento

Keko do Lixo - 33058 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Kelly Alcantara - 13007 - PT - Aguardando Julgamento

Kelly Cavalcanti - 44999 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Kelly Gomes - 70511 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Kelly Sales - 12111 - PDT - Aguardando Julgamento

Kimura - 30030 - NOVO - Aguardando Julgamento

Laudiceia do Pacheco - 35136 - PMB - Aguardando Julgamento

Laura da Saúde - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Layza Mylena - 20500 - PODE - Aguardando Julgamento

Leandro do Pagode - 77045 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Lena do Pacheco - 50010 - PSOL - Aguardando Julgamento

Lenemar Poetisa - 77404 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Léo Qi - 12345 - PDT - Aguardando Julgamento

Levi Bença - 55888 - PSD - Aguardando Julgamento

Lica do Microonibus - 11070 - PP - Aguardando Julgamento

Liliane Valença - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Lily da Saúde - 44844 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Lindomar Sempre Com O Povo - 11220 - PP - Aguardando Julgamento

Line - 35123 - PMB - Aguardando Julgamento

Lourdinha Santos - 27155 - DC - Aguardando Julgamento

Lu Fragoso - 12333 - PDT - Aguardando Julgamento

Lucas 98 - 25098 - PRD - Aguardando Julgamento

Lucia Helena - 22033 - PL - Aguardando Julgamento

Luciana Advogada - 12023 - PDT - Aguardando Julgamento

Luciana Kellen - 55789 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciano Alves - 44900 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciano Bola - 40044 - PSB - Aguardando Julgamento

Luciano Chico - 11211 - PP - Aguardando Julgamento

Luciano Souza É Mais Saúde - 55999 - PSD - Aguardando Julgamento

Luciene Lobo - 12007 - PDT - Aguardando Julgamento

Lúcio - 12222 - PDT - Aguardando Julgamento

Lukarla - 11456 - PP - Aguardando Julgamento

Madeira do Povo - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Magda Abreu - 40440 - PSB - Aguardando Julgamento

Maiara Nascimento - 15345 - MDB - Aguardando Julgamento

Malisson Curado Som - 44244 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Manasses Mana - 27888 - DC - Aguardando Julgamento

Mane Magro - 15610 - MDB - Aguardando Julgamento

Mano Pizza - 25893 - PRD - Aguardando Julgamento

Manoel Chaves - 77477 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Manoel de Moura - 25025 - PRD - Aguardando Julgamento

Manoel do Chafariz - 36122 - AGIR - Aguardando Julgamento

Marcela do Povão - 33628 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Marcelo Adriano - 12777 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcelo Custodio - 11234 - PP - Aguardando Julgamento

Marcelo Danone - 12377 - PDT - Aguardando Julgamento

Marcelo Locutor - 10277 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Marcelo Vieira do Pastel - 15007 - MDB - Aguardando Julgamento

Márcia do Povo - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Marcio do Curado - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Márcio Gás - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marcione de Muribeca - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Marco Aurélio - 77321 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Marcondes do Armazém - 55620 - PSD - Aguardando Julgamento

Marconi Society - 55255 - PSD - Aguardando Julgamento

Marcos Aurélio - 43330 - PV - Aguardando Julgamento

Marcos Bezerra - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Marcos Melo - 25888 - PRD - Aguardando Julgamento

Mari Souza - 44033 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Maria Cristina - 40999 - PSB - Aguardando Julgamento

Maria Santana - 27334 - DC - Aguardando Julgamento

Marilene Colaço - 25122 - PRD - Aguardando Julgamento

Marinho do Povo - 12999 - PDT - Aguardando Julgamento

Mario Voz - 44170 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Markinho Cezar - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Marlus Costa - 11000 - PP - Aguardando Julgamento

Marquinhos da Zumba - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Mauricio Bezerra - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Maytenisson Motorista - 20011 - PODE - Aguardando Julgamento

Melque Almeida - 33633 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Messinho - 35122 - PMB - Aguardando Julgamento

Michele da Saúde - 10960 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Michele Dutra - 77223 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Michelle do Caja - 15603 - MDB - Aguardando Julgamento

Michelly Ótica - 25887 - PRD - Aguardando Julgamento

Miguel de Socorro - 11999 - PP - Aguardando Julgamento

Millena Reis - 18777 - REDE - Aguardando Julgamento

Missionária Graça - 11122 - PP - Aguardando Julgamento

Missionária Janaina Miranda - 11610 - PP - Aguardando Julgamento

Missionária Mila Aguiar - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Missionária Mirian - 27577 - DC - Aguardando Julgamento

Missionário Pedro Paulo - 44114 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Moacir Cigano - 33626 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Murilo de Miro - 70999 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nado do Caminhão - 22789 - PL - Aguardando Julgamento

Nado do Povo - 12888 - PDT - Aguardando Julgamento

Nalva - 28303 - PRTB - Aguardando Julgamento

Nando Campos - 25777 - PRD - Aguardando Julgamento

Nando Ceres - 22888 - PL - Aguardando Julgamento

Nando das Máquinas - 77333 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Natali Penelope - 40023 - PSB - Aguardando Julgamento

Neco Filho - 25456 - PRD - Aguardando Julgamento

Negão da Farmácia - 65100 - PC do B - Aguardando Julgamento

Nêgo - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Negona Ramalho - 30630 - NOVO - Aguardando Julgamento

Neide Arcanjo da Ong - 12300 - PDT - Aguardando Julgamento

Neide de Bulhões - 27444 - DC - Aguardando Julgamento

Neide Freitas - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Nel Melo - 12620 - PDT - Aguardando Julgamento

Neneca do Piston - 22612 - PL - Aguardando Julgamento

Nenem do Poço - 40013 - PSB - Aguardando Julgamento

Nenen do Armazém - 27300 - DC - Aguardando Julgamento

Nerivalter do Ibura - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nete da Panelada - 10100 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Niel das Chaves - 12611 - PDT - Aguardando Julgamento

Ninho do Povo - 40137 - PSB - Aguardando Julgamento

Nini Carvalho - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Nininho da Rota - 11011 - PP - Aguardando Julgamento

Nivaldo do Gás - 11611 - PP - Aguardando Julgamento

Oginho Cuidando da Nossa Gente - 55855 - PSD - Aguardando Julgamento

Olívio José - 50500 - PSOL - Aguardando Julgamento

Orlando Soares - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Otacilio Lins - 44044 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Oziel Filho do Ev. Otavio - 22122 - PL - Aguardando Julgamento

Panta - 12200 - PDT - Aguardando Julgamento

Pastor Edilson Souza - 30111 - NOVO - Aguardando Julgamento

Pastor Ginaldo - 22777 - PL - Aguardando Julgamento

Pastor Heleno - 65222 - PC do B - Aguardando Julgamento

Pastor Joaquim do Purim - 11744 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Junior Reis - 11123 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Laercio - 33023 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pastor Lameck Menezes - 11100 - PP - Aguardando Julgamento

Pastor Luiz Gomes - 20678 - PODE - Aguardando Julgamento

Pastora Cícera Silva - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Pastora Roberta - 20139 - PODE - Aguardando Julgamento

Paula Cavalcanti - 28277 - PRTB - Aguardando Julgamento

Paulinha do Armazém - 44180 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Paulo Bombeiro - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Paulo da Retífica - 33111 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Paulo do Leite - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Paulo Fernando - 30234 - NOVO - Aguardando Julgamento

Paulo Mecânico - 50113 - PSOL - Aguardando Julgamento

Pereira da Oficina - 27033 - DC - Aguardando Julgamento

Pita - 22522 - PL - Aguardando Julgamento

Pitoco do Povo - 27100 - DC - Aguardando Julgamento

Pituba do Povo - 65020 - PC do B - Aguardando Julgamento

Policial Vasconcelos - 28190 - PRTB - Aguardando Julgamento

Priscila Alves - 25300 - PRD - Aguardando Julgamento

Prof Carlos Alves - 27127 - DC - Aguardando Julgamento

Prof Luizinho - 30456 - NOVO - Aguardando Julgamento

Prof. Wagner Wanderley - 65999 - PC do B - Aguardando Julgamento

Professor Ângelo - 50150 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professor Beto - 70015 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Custodio - 35444 - PMB - Aguardando Julgamento

Professor de Karatê Adilson - 10420 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Professor Edson - 50111 - PSOL - Aguardando Julgamento

Professor Evandro Lima - 70222 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Joaquim Pontes - 12555 - PDT - Aguardando Julgamento

Professor Luâ Coelho - 36636 - AGIR - Aguardando Julgamento

Professor Roberto Bebeto - 70614 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professora Anilda do Portal - 30133 - NOVO - Aguardando Julgamento

Professora Jacelma Alves - 20999 - PODE - Aguardando Julgamento

Quércia Vasconcelos - 12022 - PDT - Aguardando Julgamento

Rafael Araujo - 15900 - MDB - Aguardando Julgamento

Rainha do Café - 44333 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Raquel Bezerra - 22144 - PL - Aguardando Julgamento

Rasta Everson - 50000 - PSOL - Aguardando Julgamento

Rebecca Regnier - 55100 - PSD - Aguardando Julgamento

Reginaldo Bandeira - 28200 - PRTB - Aguardando Julgamento

Reginaldo de Almeida Juntos - 40690 - PSB - Aguardando Julgamento

Reginaldo Melo - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Reis da Internet - 30303 - NOVO - Aguardando Julgamento

Renato Felix - 30000 - NOVO - Aguardando Julgamento

Ricardinho - 27277 - DC - Aguardando Julgamento

Rita So Alegria - 70064 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Roberta de Jacinta - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Roberto Batista - 10013 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Roberto do Povo - 25111 - PRD - Aguardando Julgamento

Roberto Menezes da Saúde - 20100 - PODE - Aguardando Julgamento

Robinson Biro Biro - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Robson Conselheiro - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Robson do Peixe - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Robson Leite - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Rogério Melo - 11505 - PP - Aguardando Julgamento

Romulo Brito - 10001 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Rose da Saúde - 70192 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Samuel de Josué - 25999 - PRD - Aguardando Julgamento

Samuka Soares - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Sanchilis Oliveira - 18111 - REDE - Aguardando Julgamento

Sandra Cabelereira - 65147 - PC do B - Aguardando Julgamento

Sandra da Saúde - 33737 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sandra do Gás - 33345 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Sandro Tércio - 11111 - PP - Aguardando Julgamento

Sargento Elane - 15191 - MDB - Aguardando Julgamento

Sargento Sampaio - 35100 - PMB - Aguardando Julgamento

Sargento Vilson - 20441 - PODE - Aguardando Julgamento

Sebastião - 33110 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Selmo Cunha - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Serginho - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Sergio do Oratorio - 35888 - PMB - Aguardando Julgamento

Sérgio Mucego - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Sgt. Carlos Eduardo - 15678 - MDB - Aguardando Julgamento

Shirlene Alves - 30444 - NOVO - Aguardando Julgamento

Silvinho das Malvinas - 35655 - PMB - Aguardando Julgamento

Silvio do Gás - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Sivuca - 55355 - PSD - Aguardando Julgamento

So Santiago - 15888 - MDB - Aguardando Julgamento

Solange Germano - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Soldado Souza - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Sonia do Vale - 35107 - PMB - Aguardando Julgamento

Sonildo Santos - 15222 - MDB - Aguardando Julgamento

Sou Mais Hugo - 55455 - PSD - Aguardando Julgamento

Stephany Araujo - 55955 - PSD - Aguardando Julgamento

Subtenente Berto - 65190 - PC do B - Aguardando Julgamento

Sueli Parteira - 77013 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Sulino Compromisso Com A Saude - 40555 - PSB - Aguardando Julgamento

Syer Rodrigues - 11222 - PP - Aguardando Julgamento

Tamba Iluminação - 55333 - PSD - Aguardando Julgamento

Tatá Crazy - 77877 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Thairyne Pessoa - 15015 - MDB - Aguardando Julgamento

Thays Paes - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Thayse Alcântara - 44544 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Thiago Indio - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Thiago Silva - 20029 - PODE - Aguardando Julgamento

Thomaz Gas - 35666 - PMB - Aguardando Julgamento

Tia Fabi da Creche - 22999 - PL - Aguardando Julgamento

Tia Jane - 35070 - PMB - Aguardando Julgamento

Tié - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Tito Pm - 27190 - DC - Aguardando Julgamento

Tomé Contador - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Tony da Igreja - 55755 - PSD - Aguardando Julgamento

Tony Rodoviario - 30555 - NOVO - Aguardando Julgamento

Tonzinho Basilio - 35222 - PMB - Aguardando Julgamento

Totô Junto Com O Povo - 15112 - MDB - Aguardando Julgamento

Ubira Pop Jr - 77200 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Uelton Martelete - 25444 - PRD - Aguardando Julgamento

Vado da Carroça de Som - 28555 - PRTB - Aguardando Julgamento

Vado Jogador - 35035 - PMB - Aguardando Julgamento

Valdir Massa - 70333 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Valéria Macedo - 77577 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vânia Cabeleireira - 28028 - PRTB - Aguardando Julgamento

Vânia Spetus - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Vel - 12434 - PDT - Aguardando Julgamento

Vera - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Vera Figueiredo - 70444 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Verônica Alves - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Verônica Floriano - 10610 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vila da Borracharia - 35556 - PMB - Aguardando Julgamento

Vilmar da Mudança - 70170 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Vitoria - 35017 - PMB - Aguardando Julgamento

Viviane Trindade - 22211 - PL - Aguardando Julgamento

Wando de Zé Bom - 25211 - PRD - Aguardando Julgamento

Wedja do Povo - 25120 - PRD - Aguardando Julgamento

Wellington da Associação - 50321 - PSOL - Aguardando Julgamento

Wellington Guioday - 12575 - PDT - Aguardando Julgamento

Wilbat - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Willams Araujo - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Willconectadocomvocê - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

William Gonçalves - 22010 - PL - Aguardando Julgamento

Williams Amaral - 28888 - PRTB - Aguardando Julgamento

Zé da Juventude - 28100 - PRTB - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.