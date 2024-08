Ilha de Itamaracá (PE): veja lista de candidatos a vereador nas Eleições 2024

Ilha de Itamaracá (PE): os eleitores da cidade vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.

Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo e o povo e tem a função de fiscalizar os prefeitos e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios. Os candidatos vencedores cumprirão mandato de 2025 a 2028.

Abaixo você pode ver a lista de candidatos com o respectivo número e partido, além da situação da candidatura no momento de publicação do texto. A lista será atualizada semanalmente com a mais recente informação do status da candidatura no TSE.

Ilha de Itamaracá (PE): veja lista completa de candidatos a vereador em 2024

Ailza - 12123 - PDT - Aguardando Julgamento

Ailza Abreu - 77377 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Amauri - 27027 - DC - Aguardando Julgamento

Amigo Zero - 10000 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Andréa de Seu Fartura - 44654 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Andréa Veronica - 70670 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Antônio Arcanjo - 22622 - PL - Aguardando Julgamento

Barão - 45045 - PSDB - Aguardando Julgamento

Batatinha - 22222 - PL - Aguardando Julgamento

Beta - 13100 - PT - Aguardando Julgamento

Beto Caboré - 22456 - PL - Aguardando Julgamento

Bibite - 40040 - PSB - Aguardando Julgamento

Bittar Nascimento - 13666 - PT - Aguardando Julgamento

Biu da Lage - 10111 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Bruno de Sergio - 50420 - PSOL - Aguardando Julgamento

Budião - 44545 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Cabeludo - 45111 - PSDB - Aguardando Julgamento

Cabloco da Ilha - 77500 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Cabo Rodrigues - 15190 - MDB - Aguardando Julgamento

Carol - 70555 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Ceça do Chié - 15666 - MDB - Aguardando Julgamento

Célia Regina - 13500 - PT - Aguardando Julgamento

Claudete - 45555 - PSDB - Aguardando Julgamento

Claudio Viagem - 77888 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Clécio Monteiro - 44144 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Coco - 15100 - MDB - Aguardando Julgamento

Crisnoane - 18456 - REDE - Aguardando Julgamento

Daniel Junior - 12011 - PDT - Aguardando Julgamento

Dedé do Forte - 55655 - PSD - Aguardando Julgamento

Dema do Alto - 36111 - AGIR - Aguardando Julgamento

Dida da Oficina - 15000 - MDB - Aguardando Julgamento

Doda - 55055 - PSD - Aguardando Julgamento

Dona Aida - 55222 - PSD - Aguardando Julgamento

dos Anjos de Cabral - 50124 - PSOL - Aguardando Julgamento

Dr. Marcello Andrade - 10222 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Duda Elétrico - 13013 - PT - Aguardando Julgamento

Duzinha - 36222 - AGIR - Aguardando Julgamento

Edna Lira - 77190 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Edson Costureiro - 33222 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Eduardo Galvão - 45777 - PSDB - Aguardando Julgamento

Edvania - 33344 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Elena Gilda - 27123 - DC - Aguardando Julgamento

Élida Karine - 20001 - PODE - Aguardando Julgamento

Elzinho - 36036 - AGIR - Aguardando Julgamento

Emanuel Honorato - 70456 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Emerson - 15999 - MDB - Aguardando Julgamento

Fabiano Simões - 13222 - PT - Aguardando Julgamento

Fabinho - 20000 - PODE - Aguardando Julgamento

Felipe do Bem Amado - 40000 - PSB - Aguardando Julgamento

Fernando Nandoca - 55777 - PSD - Aguardando Julgamento

Ferrugem - 20456 - PODE - Aguardando Julgamento

Fito da Kombi - 77555 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Galego Moveis - 10124 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Genivaldo Lins - 40123 - PSB - Aguardando Julgamento

Germano de Inverno A Verão - 36666 - AGIR - Aguardando Julgamento

Giih de Deca - 22001 - PL - Aguardando Julgamento

Gilson Pedreiro - 44520 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Harley - 70123 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Henrique do Taxi - 22345 - PL - Aguardando Julgamento

Igor da Net - 22123 - PL - Aguardando Julgamento

Ikaro da Gráfica - 20222 - PODE - Aguardando Julgamento

Iko Macho Véi - 77000 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Índio da Fazendinha - 12012 - PDT - Aguardando Julgamento

Irmã Carmem Diniz - 77077 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Irmã Fabiana - 55123 - PSD - Aguardando Julgamento

Irmã Graça - 15600 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmã Suely - 22019 - PL - Aguardando Julgamento

Irmã Verinha - 15333 - MDB - Aguardando Julgamento

Irmao Claudio Correia - 33123 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Irmão Jairo - 20777 - PODE - Aguardando Julgamento

Irmão Ronaldo Recuperação - 33174 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Isa do Renascer - 70247 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Jacare do Leite - 40060 - PSB - Aguardando Julgamento

Jacy Sim Eles Não - 36555 - AGIR - Aguardando Julgamento

Jailson - 77666 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Jailson do Depósito - 15444 - MDB - Aguardando Julgamento

Jany - 40222 - PSB - Aguardando Julgamento

Jarbas da Colônia - 20111 - PODE - Aguardando Julgamento

Jarra de Suco - 50133 - PSOL - Aguardando Julgamento

Jeanne de Baiano - 20555 - PODE - Aguardando Julgamento

Jesse Andrade - 10123 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Joca Me Ajude - 45666 - PSDB - Aguardando Julgamento

Joelma de Iraci - 55345 - PSD - Aguardando Julgamento

Joquinha Eletricista - 45655 - PSDB - Aguardando Julgamento

Jorge do Sossego - 44777 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Jormar do Caldinho - 10555 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Júlio Fernando - 44644 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Junior Figueiredo - 55161 - PSD - Aguardando Julgamento

Kita Pescador - 20123 - PODE - Aguardando Julgamento

Lúcia Itamaracá Patriota - 44344 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luciana Campos - 10190 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Lucila França - 44222 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Luiza do Alto - 22200 - PL - Aguardando Julgamento

Lulinha da Bica - 13213 - PT - Aguardando Julgamento

Maestro Fernando Nogueira - 70000 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Mago do Bar - 15615 - MDB - Aguardando Julgamento

Manoel do Gas - 36033 - AGIR - Aguardando Julgamento

Maraca - 50122 - PSOL - Aguardando Julgamento

Marcia - 50777 - PSOL - Aguardando Julgamento

Marcio do Forte - 13000 - PT - Aguardando Julgamento

Marcos Aurelio - 40111 - PSB - Aguardando Julgamento

Markito - 22055 - PL - Aguardando Julgamento

Mauricio da Biquinha - 50123 - PSOL - Aguardando Julgamento

Menino Keu - 15515 - MDB - Aguardando Julgamento

Miranda da Saúde - 45123 - PSDB - Aguardando Julgamento

Miro do Turismo - 44444 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Nadja - 12122 - PDT - Aguardando Julgamento

Nado Gaião - 27777 - DC - Aguardando Julgamento

Natacha Alves - 13123 - PT - Aguardando Julgamento

Nego Du - 70100 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nevinha - 40777 - PSB - Aguardando Julgamento

Nilson Nautica - 10010 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Ninha - 40333 - PSB - Aguardando Julgamento

Nino Bike - 70500 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Norato de Carlito - 70888 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Nyedja Souza - 10200 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Orestes Wanderley - 13613 - PT - Aguardando Julgamento

Pastor Nisson do Povo - 33333 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pastora Cleide - 18018 - REDE - Aguardando Julgamento

Paulo Aquino - 77123 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Perola Negra - 33864 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Pr Jorge Silva - 55555 - PSD - Aguardando Julgamento

Professor Guinho - 70777 - AVANTE - Aguardando Julgamento

Professor Môa - 13333 - PT - Aguardando Julgamento

Professor Moisés - 44192 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Professora Rejane - 15432 - MDB - Aguardando Julgamento

Rinaldo Kasablanca - 18444 - REDE - Aguardando Julgamento

Riso da Ilha - 55111 - PSD - Aguardando Julgamento

Riso Filha de Machadeiro - 40888 - PSB - Aguardando Julgamento

Robinho do Mexidinho - 55155 - PSD - Aguardando Julgamento

Robson - 12020 - PDT - Aguardando Julgamento

Rogério Melo - 18123 - REDE - Aguardando Julgamento

Rony Silva - 22022 - PL - Aguardando Julgamento

Rosa - 22130 - PL - Aguardando Julgamento

Roseane Rossi - 45180 - PSDB - Aguardando Julgamento

Salgadinho - 15123 - MDB - Aguardando Julgamento

Sandra - 36333 - AGIR - Aguardando Julgamento

Sandro Kinino - 45000 - PSDB - Aguardando Julgamento

Socorro Cruz - 45678 - PSDB - Aguardando Julgamento

Talita Marisqueira - 20333 - PODE - Aguardando Julgamento

Tandera do Gado - 18888 - REDE - Aguardando Julgamento

Tarcísio do Taxi - 77020 - SOLIDARIEDADE - Aguardando Julgamento

Tereza de Jesus - 45010 - PSDB - Aguardando Julgamento

Thyago Pao Doce - 36789 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tia Lene - 36777 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tia Sula - 44555 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Toinho Amaral - 36000 - AGIR - Aguardando Julgamento

Tôta - 55678 - PSD - Aguardando Julgamento

Tuca Pintor - 18000 - REDE - Aguardando Julgamento

Val do Gelo - 33372 - MOBILIZA - Aguardando Julgamento

Valdeci da Caçamba - 40444 - PSB - Aguardando Julgamento

Valmir Segurança - 10444 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vanessa do Sossego - 10456 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Vanuza - 40134 - PSB - Aguardando Julgamento

Vitor Ruan Juntos - 44123 - UNIÃO - Aguardando Julgamento

Vitoriano Veículos - 27000 - DC - Aguardando Julgamento

Wang Freire - 10333 - REPUBLICANOS - Aguardando Julgamento

Wellington do Sossego - 36123 - AGIR - Aguardando Julgamento

Xandinho - 45333 - PSDB - Aguardando Julgamento

Zé Roberto - 55000 - PSD - Aguardando Julgamento

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 21/08/2024, às 13h48.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.