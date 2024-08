GWM prepara ofensiva no Brasil com rival da Land Rover e SUV de alto luxo

Nesta semana, o programa Carona traz os principais lançamentos e novidades do Festival Interlagos, maior evento do mercado automotivo brasileiro - realizado na primeira quinzena de agosto no autódromo de mesmo nome, na capital paulista.

Dentre as várias montadoras que participaram do festival está a GWM, marca chinesa prestes a iniciar produção local nas antigas instalações da Mercedes Benz em Iracemápolis (SP),

No embalo das vendas dos (ainda) importados Ora 03, totalmente elétrico, e Haval H6, híbrido, a GWM mostrou no evento paulistano dois veículos que irá lançar aqui em 2025, trazidos da China.

O Tank 300 chega no primeiro semestre do ano que vem e é um SUV 4x4 com design mais "quadradão" inspirado nos Land Rover e propulsão híbrida plug-in, combinando motor 2.0 turbo com dois motores elétricos para render 408 cv. Traz um arsenal de equipamentos para encarar trilhas enlameadas, como bloqueio dos diferenciais e caixa reduzida.

A GWM também exibiu o SUV Wey 07, que será lançado no segundo semestre de 2025 como a opção mais cara e luxuosa da fabricante asiática. Medindo 5,16 m de comprimento, conta com cabine caprichada e motorização híbrida plugin com números impressionantes: 516 cv de potência e 95,1 kgfm de torque.

Neta inicia operações com elétrico de R$ 125 mil

Neta Aya é SUV compacto totalmente elétrico que chega para concorrer com o BYD Dolphin Mini Imagem: Divulgação

Neta, nova marca chinesa que inicia agora suas operações em solo brasileiro com os SUVS elétricos X, que tem porte um pouco maior do que o do Jeep Compass e preços a partir de R$ 194.900; e o compacto Aya, que parte de R$ 124.900 e mira clientes do BYD Dolphin Mini.

As vendas começam com veículos importados, mas os planos são de instalar fábrica no Brasil.

BYD terá van de luxo e SUV 4x4 'raiz'

BYD Bao 5 chega ao Brasil em 2025 com jeito de Land Rover e propulsão híbrida Imagem: Divulgação

A BYD, por sua vez, mostrou duas novas marcas que irá comercializar no Brasil a partir do ano que vem: a Denza, cujo primeiro modelo a desembarcar aqui é a minivan executiva D9. Com 5,25 m de comprimento e espaço para até sete ocupantes, o veículo traz muito luxo e opções de propulsão híbrida plug-in e totalmente elétrica.

A BYD também apresentou o Bao 5, da divisão de utilitários esportivos 4x4 com pegada mais raiz. Medindo 4,89 m de comprimento, tem visual que lembra o Land Rover Defender e mecânica híbrida plug-in combinando motor 1.5 turbo com dois propulsores elétricos para render 686 cv e encarar qualquer terreno.

A Jeep também teve lançamentos em Interlagos: a reestilização da dupla Wrangler e Gladiator, SUV e picape com carroceria sobre chassi e robusto sistema de tração 4x4. Os dois agora exibem, na linha 2025, grade dianteira redesenhada e interior com nova central multimídia com tela de 12,3 polegadas. Ambos chegam na versão única Rubicon e têm preço inicial de R$ 499.990.

Moraes conta, ainda. tudo sobre as marcas Omoda e Jaecoo, que pertencem à chinesa Chery e começam a operar no Brasil no primeiro trimestre de 2025, inicialmente com veículos importados - a produção nacional está confirmada para o ano que vem, em local ainda a ser anunciado.

Em parceria com o Museu do Automóvel, o Festival Interlagos também trouxe um espaço para o público apreciar supermáquinas raras, belas e potentes, como o Porsche 918 Spyder e seus cerca de 900 cv.

Novo WR-V será 1º Honda híbrido flex

Novo WR-V chega em 2025 com fabricação em Itirapina (SP) e investimento bilionário Imagem: Divulgação

No quadro Autosserviço, Jorge Moraes vai até o estande da Honda em Interlagos e explica como funciona a tecnologia de propulsão híbrida e:HEV já presente no Civic, no Accord e no CR-V.

Esse sistema, que prioriza a propulsão elétrica no uso urbano para poupar combustível, também será utilizada na nova geração do SUV compacto WR-V, que terá produção nacional e será lançada no ano que vem.

Chamado de Elevate em outros mercados, o WR-V de nova geração será o primeiro veículo híbrido flex da Honda no mundo, com fabricação em Itirapina, no interior de São Paulo.

A novidade fará parte dos investimentos de R$ 4,2 bilhões que a Honda anunciou em abril e serão desembolsados entre 2024 e 2030 no mercado brasileiro.

'Carona' é nova atração do UOL Carros

Nova atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' aborda os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.