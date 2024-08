Quem é Mike Lynch, bilionário que está entre desaparecidos de naufrágio

Do UOL

O bilionário Mike Lynch, 59, é uma das seis pessoas que continuam desaparecidas depois que um iate de luxo naufragou durante uma tempestade na Itália.

Quem é o bilionário

Mike Lynch é o proprietário do iate "Bayesian". Sua mulher, Angela Bacares, foi resgatada e está internada em um hospital da Sicília com ferimentos leves. A filha do casal, Hannah, de 18 anos, segue desaparecida.

Ele tem uma fortuna avaliada em 500 milhões de libras (R$ 3,55 bilhões). O valor foi divulgado pelo jornal britânico Sunday Times. Na Forbes, ele chegou a figurar na lista de bilionários em 2015.

Chegou a ser apelidado de "Bill Gates britânico". Em 1996, fundou a empresa de software Autonomy, que analisa grandes volumes de dados. A empresa foi vendida para a Hewlett-Packard por US$ 11 bilhões (R$ 59,96 na cotação de hoje) em 2011.

Acusações de fraude

A HP acusou a empresa de falsificar suas contas. Também acusou especificamente Lynch de inflacionar artificialmente o crescimento das receitas e a margem de lucro da empresa. Em 2023 ele chegou a ser extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos para ser julgado.

O magnata acabou absolvido em junho de 15 acusações em junho deste ano, por um júri de San Francisco.

Viagem era de celebração. Segundo uma fonte próxima do magnata, Lynch organizou a viagem no iate para celebrar com membros de sua família, amigos, funcionários e advogados a decisão da Justiça americana, disse a RFI.

Naufrágio

Equipe de resgate trabalha na área onde um iate de luxo afundou, na costa de Porticello, perto da cidade siciliana de Palermo, Itália, em 20 de agosto de 2024 Imagem: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

A tempestade ocorreu perto de Palermo, na ilha italiana da Sicília. 22 pessoas estavam a bordo do iate "Bayesian", 10 tripulantes e 12 passageiros. 15 pessoas já foram resgatadas com vida, e uma morreu.

Durante as buscas, e mergulhadores inspecionam a quase 50 metros de profundidade os destroços do iate. No entanto, o acesso ao interior da embarcação está inacessível, em razão da obstrução da entrada por móveis, indicaram os bombeiros italianos na rede social X. A operação de salvamento envolveu mergulhadores da polícia marítima, helicópteros e barcos da Guarda Costeira, bombeiros e Defesa Civil.