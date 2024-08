Diretora do Fed continua cautelosa quanto a mudanças na postura da política monetária

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse nesta terça-feira que continua cautelosa em relação a qualquer mudança na política monetária do banco central dos Estados Unidos, pois vê riscos contínuos de alta para a inflação, alertando que uma reação exagerada a qualquer dado isolado pode colocar em risco o progresso feito contra a inflação.

As falas de Bowman em uma reunião de banqueiros no Alasca refletem sua posição contínua como uma das autoridades do Fed com uma abordagem mais dura contra a inflação.

Embora ela tenha se abstido, pela segunda vez, de dizer que está pronta, se necessário, para elevar ainda mais a taxa básica, como já foi sua posição anteriormente, ela ofereceu poucos indícios de que esteja pronta para apoiar um corte nos juros na reunião do Fed de 17 e 18 de setembro, como agora é amplamente esperado.

(Por Dan Burns)