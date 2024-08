Moscas brancas: 5 carros que tiveram apenas um exemplar emplacado em julho

Entre os carros vendidos no Brasil no último mês de julho, alguns muito especiais chegaram à exclusividade de ter apenas uma única unidade emplacada. As 'moscas brancas' foram reveladas por um compilado feito pela consultoria Jato Brasil divulgado ao UOL Carros.

Os modelos compreendem alguns dos mais cobiçados veículos de luxo disponíveis dentro do mercado brasileiro. Assim, o termo 'mosca branca', que designa algo difícil de ser encontrado, pode ilustrar bem os carros a seguir.

5 carros que tiveram apenas um exemplar emplacado em julho

Imagem: Divulgação

O primeiro deles é o Mercedes-Benz EQS. O modelo 100% elétrico é equipado com dois motores que geram uma potência combinada de 658 cv através de tração integral. Sua bateria de 107.8 kWh permite uma autonomia de até 580 km com uma única carga, de acordo com o método WLTP para a medição de consumo.

Por dentro, o carro tem um interior futurista com a grande tela central "Mercedes-Benz Hyperscreen". Há também eixo exclusivo dirigido direcional, que é capaz de girar até 9° como rodas traseiras. Seu preço é de R$ 1.453.900.

Imagem: Divulgação

Outro modelo que teve apenas um exemplar vendido foi a Ferrari 812 GTS. Chegando por R$ 6,9 milhões segundo a tabela Fipe, o carro possui motor 6.5 litros em disposição V12.

Aspirado, ele gera 800 cv a 8.500 rpm de potência e um torque de 73,2 kgfm a 8.900 rpm. Com a unidade, o modelo vai de 0 a 100 km/h em três segundos e chega aos 200 km/h em 8,3 segundos. Sua velocidade máxima é de 340 km/h.

Imagem: Divulgação

Mais um modelo exclusivo que teve apenas um exemplar vendido é o McLaren Artura. O hipercarro híbrido pode ir de 0 a 100 km/h em três segundos com potência de 680 cv no conjunto do motor a combustão 3.0 V6 biturbo e de sua unidade elétrica.

O modelo pesa apenas 1.496 kg e é capaz de chegar aos 330 km/h. O Artura está avaliado em R$ 2,8 milhões segunda a tabela Fipe.

Imagem: Divulgação

O penúltimo carro é o Lamborghini Huracán, que com seu motor V10 aspirado pode gerar até 640 cv de potência em suas versões mais apimentadas, desta forma conseguindo chegar a 325 km/h.

O carro pode ter preço de até R$ 4,4 milhões no mercado atualmente. O modelo terá seu sucessor na linha da fabricante italiana anunciado em breve, o híbrido Lamborghini Temerario.

Imagem: Andy Morgan/Divulgação

O último é o Aston Martin Vantage. Com motor da Mercedes-Benz 4.0 V8 biturbo, ele possui 510 cv de potência e é uma versão do Safety Car utilizado em algumas corridas pela Fórmula 1 desde o ano de 2021. Seu preço é de R$ 2.650.000 segundo a tabela Fipe.

