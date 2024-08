Misoginia extrema será vista como terrorismo no Reino Unido

ROMA, 19 AGO (ANSA) - O governo do Reino Unido anunciou que a misoginia extrema, que leva a abusos e violências contra as mulheres, será tratada como terrorismo no país.

Em entrevista ao jornal britânico Sunday Telegraph, a secretária do Interior, Yvette Cooper, afirmou que pediu uma revisão na legislação sobre o tema a fim de identificar lacunas na legislação atual.

Segundo a proposta, os professores seriam, por exemplo, obrigados por lei a encaminhar alunos suspeitos de misoginia extrema para o "Prevent", programa antiterrorismo do governo.

"Por muito tempo, nossos governantes não conseguiram combater o aumento do extremismo, tanto online, quanto nas ruas, e vimos crescer o número de jovens radicais no mundo virtual", declarou Cooper, que ainda disse que "as incitações ao ódio ferem a nossa comunidade e a nossa democracia".

A secretária integra o governo do premiê Keir Starmer, que levou o Partido Trabalhista ao poder no Reino Unido após 14 anos de domínio conservador. (ANSA).

