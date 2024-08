Lituânia começa construção de base para tropas alemãs perto da fronteira com a Rússia

Por Andrius Sytas

RUDNINKAI, Lituânia (Reuters) - A Lituânia iniciou nesta segunda-feira a construção de uma base militar que, quando for concluída até o fim de 2027, acomodará até 4.000 soldados alemães prontos para o combate, o primeiro destacamento permanente das Forças Armadas alemãs no exterior desde a Segunda Guerra Mundial.

A Alemanha se comprometeu a enviar tropas para o país membro da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e da União Europeia, que faz fronteira com a Rússia, no ano passado. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, comparou a decisão ao destacamento de forças aliadas na Alemanha Ocidental durante a Guerra Fria para defender a Europa Ocidental no caso de um ataque soviético.

O chefe de Defesa da Lituânia, Raimundas Vaiksnoras, estimou que o país gastará mais de 1 bilhão de euros nos próximos três anos para desenvolver a base, em um dos maiores projetos de construção de sua história.

É "um investimento enorme" para uma nação de 2,9 milhões de habitantes com uma economia de um décimo do tamanho da Alemanha, disse Vaiksnoras durante a cerimônia de lançamento.

"A brigada funcionará como garantia para nossa população e como dissuasão, para afastar os russos", acrescentou.

ALOJAMENTO, TANQUES E ARMAZENAMENTO

A base em Rudninkai, próxima à capital Vilnius e a apenas 20 km de Belarus, aliada da Rússia, acomodará até 4.000 soldados, estoques e manutenção para tanques e outros equipamentos, além de campos de tiro de todos os tamanhos. Cerca de mil outros terceirizados civis e militares alemães serão enviados para outras instalações na Lituânia.

No entanto, apenas cerca de um quinto dos prédios do complexo em Rudninkai foram licitados para construção, o que gera temores de que ele não ficará pronto a tempo.

O ministro da Defesa, Laurynas Kasciunas, disse a repórteres que seu ministério concederá contratos para o restante das obras até o final deste ano, quando termina o mandato de seu governo.

O governo alemão solicitou 2,93 bilhões de euros ao Parlamento para encomendar 105 tanques Leopard 2 A8, em parte para equipar a base lituana, de acordo com um projeto de orçamento confidencial visto pela Reuters em junho.

No entanto, as disputas orçamentárias dentro da coalizão fragmentada da Alemanha estão colocando em risco a promessa de Berlim de melhorar suas Forças Armadas.

A Lituânia aumentou seus gastos com defesa para 3% do produto interno bruto (PIB) neste ano, e o governo da primeira-ministra Ingrida Simonyte aumentou os impostos para atender às necessidades de defesa, como a base, nos próximos anos.

"Se não estivermos seguros, não haverá segurança para eles", disse Simonyte aos repórteres na cerimônia, referindo-se à Alemanha.