Enem dos Concursos: saiba a relação candidato/vaga dos cargos disputados

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou nesta segunda-feira (19) as relações de candidato por vaga para todos os que disputam por uma colocação no CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), o Enem dos Concursos.

O que aconteceu

Provas contaram com a abstenção de metade dos inscritos. O edital teve mais de 2 milhões de candidatos, mas apenas 1 milhão compareceu para a realização do exame neste domingo (18). A estimativa estava dentro das projeções do governo, afirma a ministra Esther Dweck.

Salários para as 6.640 vagas podem alcançar R$ 22,9 mil. O Enem dos Concursos tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo federal. No momento da candidatura, foi possível indicar as áreas específicas de interesse.

Vaga na Superintendência Nacional de Previdência Complementar é a mais concorrida. Com 226.481 inscritos para nove colocações de analista administrativo no órgão, a relação candidato/vaga para o posto é de 25.164,6. A única vaga aberta para Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) é disputada por 28.534.

Bloco com postos de nível intermediário é o mais disputado. Com 694.551 inscritos para 692 vagas, o Bloco 8 é o mais concorrido do Enem dos Concursos, totalizando uma proporção de 1.003 candidatos por colocação. Na sequência, aparecem os Blocos 4 (Trabalho e Saúde do Servidor) e 5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos), com 339,7 e 294 candidatos por vaga, respectivamente.

Divisão do concurso foi feita em oito blocos distintos. Ao escolher um bloco, o candidato concorre a vaga de interesse, mas também fica à disposição de outras oportunidades do bloco selecionado. Para as vagas dos blocos 1 até 7, o candidato precisa de formação de nível superior.

Lista de espera ficará disponível para os inscritos. As seleções feitas pelos candidatos no momento da inscrição entram no cadastro reserva com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias. Caso seja selecionado apenas para a segunda escolha, o candidato poderá ser alocado para a escolha principal caso ela fique disponível.

No CPNU, o candidato se inscreve para várias vagas dentro do mesmo bloco, isso permite com que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de conseguir entrar na administração pública. A nota é uma referência. Por mais que você não passe no cargo da sua preferência, você segue com grandes chances de entrar no sistema público.

Pedro Assumpção Alves, membro do Grupo Técnico Operacional do CPNU

Veja a relação candidato/vaga para os cargos

Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharias

Bloco 2 - Tecnologia, Dados e Informação

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas

Bloco 4 - Trabalho e Saúde do Servidor

Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

Bloco 6 - Setores Econômicos e Regulação

Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública

Bloco 8 - Nível Intermediário