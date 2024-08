Marçal agora nega, mas já disse que paga a seguidores por vídeos

O empresário Pablo Marçal (PRTB) negou nesta segunda-feira (19) que tenha pagado seguidores para compartilharem trechos de seus vídeos, após o Ministério Público Eleitoral pedir a suspensão de sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. No entanto, há gravações em que ele admite a prática.

O que aconteceu

Promotoria Eleitoral de São Paulo abriu investigação para apurar suposto abuso de poder econômico de Marçal. Em peça assinada no último sábado (17), o órgão sugere suspender a candidatura do ex-coach até que os fatos sejam esclarecidos.

PSB de Tabata Amaral denunciou à Justiça que Marçal remunera seguidores para compartilharem trechos de vídeos dele no TikTok, Instagram e YouTube. Para a promotoria, como a quantidade, a origem ou o destino desses pagamentos não foram declarados, é possível que eles desequilibrem o processo eleitoral. A decisão de atender o MP ou não é da Justiça Eleitoral, que não se manifestou até o momento.

Após a divulgação do parecer, Marçal negou pagar pelos cortes. "Não há financiamento nenhum por trás disso, nem na pré-campanha, nem na campanha. Isso é só uma tentativa desesperada do bloco da esquerda, MDB, PSB, PT e PSOL, de tentar frear quem realmente vai vencer as eleições. Essa manobra só reforça o medo que estão do efeito Marçal, mas eles não vão nos parar", disse ele em nota.

Entretanto, há vídeos em que Marçal admite a prática. Em posts do TikTok publicados por apoiadores em março e abril deste ano, o candidato diz que faz um campeonato, e que paga em dinheiro quem conseguir mais visualizações para seus vídeos. Em vídeos publicados no fim de 2023, Marçal destaca: "Já que você não quer aprender a ser rico, pelo menos vai 'cortar' meus vídeos para você ganhar R$ 10 mil".

Veja a transcrição das falas:

Você que está assistindo, em vez de encher o saco, pode fazer dinheiro com a minha imagem. Você vai no meu stories lá, Pablo Marcal, vou pedir para soltar agora aí você vai assistir e de vez em quando vai aparecendo pra você entrar. É um campeonato no aplicativo onde você entra e aí você se cadastra só que você tem que aprender a fazer corte. O que que é fazer corte? É assistir um pedaço de um vídeo, pegar uma mensagem, corte pode ter quinze segundos, trinta, quarenta e cinco; quem tiver mais visualizações eu pago em dinheiro. Então toda semana tem a medição disso. Então tem garotos que tão ganhando quatrocentos, seiscentos mil reais fazendo isso.

Se você não quer aprender a ser rico, pelo menos vai cortar os meus vídeos pra você ganhar 10 mil. Tem menino de 14 anos ganhando 15 contos, com a imagem dos outros. Você imagina o que que acontece com uma pessoa que serve o tanto de conteúdo gratuito que eu sirvo e o tanto de corte que eu produzo, para que não sabe eu tenho milhares de pessoas assistindo, milhares, tem gente ali assistindo tá sendo abençoado, um tá xingando o outro tá reclamando, o outro tá comprando, o outro tá me amaldiçoando, e tem mais de mil pegando pedaço por pedaço numa competição que eu pago muito dinheiro pra quem consegue ter muita visualização, já contei isso pra vocês? Já que a pessoa não quer prosperar, aprender na riqueza, prospera pelo menos ganhando dez mil por mês, vinte mil só com a minha imagem. Tá autorizado. Corte. Cê entra no meu sistema de corte, pega só o que eu falo, você não precisa falar nada, cê só precisa cortar, por uma música certinho, uma legenda, cê solta nas suas plataformas, entra, cê usa seu próprio celular, cê não precisa de alugar uma sala, cê não precisa fazer nada. Quer ganhar dez conto, vinte conto? Eu tô pagando em dinheiro. Ninguém dá conta de ter dois bilhões de visualizações no TikTok se não fizer isso.