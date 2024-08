Análise: Marçal perde palco, e Tabata se destaca sem Datena, Boulos e Nunes

Pablo Marçal (PRTB) perdeu palco e Tabata Amaral (PSB) ganhou destaque sem a presença de Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em debate eleitoral, afirmou o cientista político Cláudio Couto durante participação no UOL News 2ª Edição desta segunda-feira (19).

Boulos, Datena e Nunes desistiram do debate da Veja/ESPM após "descontrole" de Marçal em encontros anteriores. Presente, Tabata Amaral focou em mostrar suas propostas para a cidade de São Paulo, enquanto Marçal deixou de responder a perguntas dizendo que suas ideias estariam nas suas redes sociais. Marina Helena, do Novo, também compareceu.

Foi uma estratégia bem-sucedida, ainda que tenha um custo evidentemente deles serem acusados como aqueles que fugiram do debate. Os três candidatos presentes mencionaram isso, cada um ao seu estilo e modo. Talvez, na conta final, isso pode ter sido uma estratégia vantajosa. Cláudio Couto, cientista político

Diante da ausência dos três, foi interessante para a Tabata comparecer ali. Como ela tinha algo mais substantivo a dizer, usou o Pablo Marçal de escada para suas colocações. Entendo que no balanço das coisas, talvez tenha sido ruim para o Pablo, por conta dessa perda de palco, mas bom para a Tabata porque se destacou com a ausência dos outros três. Cláudio Couto, cientista político

Couto ainda citou a queda nas interações com Pablo Marçal nas redes sociais, outro ponto que teria sido positivo para os ausentes.

Acredito que a estratégia deles para uma coisa surtiu efeito. Vi um levantamento feito hoje ainda pelo Pedro Barciela, mostrando que houve uma queda vertiginosa no número de interações com o Pablo Marçal nas redes sociais. Ele chama atenção para o seguinte fato: houve 24 publicações no Instagram no dia daquele debate do dia 14, enquanto hoje houve apenas cinco publicações. Cláudio Couto, cientista político

As interações caíram 91%. Acho que foi essa conta que fizeram ali os assessores das campanhas dos candidatos que não apareceram: Boulos, Datena e prefeito Nunes. De fato, se esse era o intento, acabou produzindo o efeito esperado, porque houve o esvaziamento dessa repercussão que o Marçal tem nas redes sociais. Ele que tem toda uma mise en scène, toda uma encenação que serve justamente para produzir esse tipo de efeito anterior [nas redes sociais]. Cláudio Couto, cientista político

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: