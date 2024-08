Polônia busca conter algas tóxicas enquanto toneladas de peixes morrem na bacia do Oder

VARSÓVIA (Reuters) - A Polônia tomou medidas para conter a disseminação de algas douradas tóxicas no rio Oder para evitar uma repetição da crise de poluição que atingiu a hidrovia em 2022, disse o ministério do clima neste domingo.

Peróxido de hidrogênio foi bombeado na junção do Canal Gliwice e do rio Klodnica, ajudando a reduzir as algas em mais de 90%, disse o ministério em um comunicado.

Entre 3 e 16 de agosto, cerca de 77 toneladas de peixes morreram na seção afetada do canal e no lago próximo Dierzno Duze. O risco relacionado às algas continua crítico no canal, disse.

"Enfatizamos que o uso de peróxido de hidrogênio é uma medida de crise, não sistêmica", disse o ministério.

A principal causa do crescimento de algas douradas é a água salina descarregada pela indústria de mineração nos rios. A Polônia está trabalhando em um plano para construir instalações de dessalinização.

No verão de 2022, centenas de toneladas de peixes mortos foram encontradas no Oder, que corre ao longo de parte da fronteira da Polônia com a Alemanha. Quantidades menores de peixes mortos foram encontradas no rio e seus afluentes em várias ocasiões neste ano.

(Reportagem de Marek Strzelecki)