Na Tailândia, a jovem Paetongtarn Shinawatra toma posse como primeira-ministra

Paetongtarn Shinawatra foi empossada neste domingo, 18 de agosto, como chefe do governo tailandês pelo rei Maha Vajiralongkorn. Aos 37 anos, ela se tornou a mais jovem primeira-ministra da história do reino e a terceira da família a ocupar esse cargo, depois de seu pai Thaksin e sua tia Yingluck, ambos derrubados por golpes militares. Durante a posse, ela fez um discurso unificador.

Humildade e determinação. No seu primeiro discurso como chefe de governo, Paetongtarn Shinawatra prometeu entregar e servir a todos igualmente.

"Quero agradecer ao povo tailandês, quer você tenha votado em mim ou não", disse ela. "

Prometo servir a todos de forma igual e de todo o coração, independentemente da idade, sexo ou diversidade. Juntos, vamos transformar desafios em oportunidades e fazer da Tailândia um lugar onde todos possam sonhar, criar e moldar o seu futuro".

Enfrentar os problemas

O discurso traz esperança, após uma nova sequência de instabilidade e enquanto o reino é marcado há mais de duas décadas por profundas divisões entre o bloco militar-monarquista e o movimento progressista.

"O papel do primeiro-ministro inclui imensas responsabilidades. Vou me esforçar para abordar as questões prementes que o nosso país enfrenta, especialmente para melhorar a vida dos nossos cidadãos. Estou empenhada em promover políticas críticas, como reformas econômicas, melhorar os cuidados de saúde, as infraestruturas digitais e promover o 'soft power' da Tailândia na cena internacional", disse ela.

No final da cerimônia, o pai de Paetongtarn, o bilionário e polêmico ex-primeiro-ministro Thaksin Shinawatra, reconheceu que a sua filha terá de trabalhar muito, apontando para a sua juventude e para o fato de todos estarem dispostos a ajudar.