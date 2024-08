Lula elogia CNU e diz ser preciso 'adequar a máquina pública ao século 21'

O presidente Lula (PT) disse ser necessário adequar a máquina pública ao século 21, elogiando o primeiro CNU (Concurso Nacional Unificado), apelidado de "Enem dos concursos". A aplicação das provas acontece neste domingo (18) em mais de 200 cidades espalhadas pelo Brasil.

Para mim, é uma alegria saber que a gente está inovando de verdade no jeito de contratar gente neste país. Nós precisamos adequar a máquina pública ao século 21. A democracia tem que ser discutida para as pessoas saberem o que é, saberem a diferença entre democracia e outros regimes. Lula, sobre o 'Enem dos concursos'

O que aconteceu

Lula visitou a sala de monitoramento do 'Enem dos concursos'. O espaço foi montado na sede do Dataprev, em Brasília. Acompanhando o presidente, estavam as ministras Esther Dweck (Gestão) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas), os ministros Luiz Marinho (Trabalho) e Vinícius Carvalho (CGU), além de outras autoridades.

Presidente disse que não houve vazamentos e exaltou 'seriedade' da sociedade brasileira. Lula afimou que o sucesso da realização do concurso é "muito importante para o povo brasileiro" e parabenizou a ministra Esther Dweck, responsável por coordenar a organização da prova.

Não houve nenhum vazamento em uma demonstração extraordinária de que não apenas o governo brasileiro mas a sociedade brasileira está preparada para tratar com seriedade o concurso como esse. Então estou dando os parabens à ministra Esther



Estamos suprindo uma deficiência de mais de dezena de anos deste país sem fazer concurso ou se fez concurso, fez concurso específico. Você nem sequer tem gente para se sobrepor àqueles que são aposentados.

Lula, em fala à imprensa

Milhões de inscritos

Mais de 2 milhões de brasileiros se inscreveram no CNU. Trata-se do primeiro concurso do tipo organizado pelo governo federal e que tem o objetivo de unificar e aprimorar a seleção de servidores para 21 órgãos do governo federal. O CNU estava previsto para ser realizado em 5 de maio, mas foi adiado para 18 de agosto após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

São 6.640 vagas, com salários que podem chegar a R$ 22,9 mil. O primeiro turno de provas começou às 9h (horário de Brasília) e terminou às 11h30. À tarde, os portões ficam abertos das 13h às 14h, e as provas recomeçam às 14h30. O prazo para finalizar a prova acaba às 17h30, mas os participantes podem sair a partir das 16h30.

Provas são aplicadas em 228 cidades de todos os estados e no DF. A prova tem questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 8 de outubro. O resultado definitivo será anunciado em 21 de novembro. Já a convocação para posse começará em janeiro de 2025.

Correios terminaram de distribuir provas nesta manhã. A operação envolveu números grandiosos: 20 mil malotes entregues em mais de 3.500 locais, em duas horas, totalizando 170 toneladas. Para que todas as provas chegassem ao destino final, desde o início da operação, a empresa mobilizou percorreu mais de 153 mil quilômetros — o que equivale a quase quatro voltas completas na Terra.