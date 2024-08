Testamos fone para PS5: põe você 'dentro do jogo' e funciona com celular

Com um design inspirado no visual do PlayStation 5, o headset gamer Pulse Elite foi criado para oferecer um som bem realista e imersivo durante os jogos a partir do console. Mas tem ainda a vantagem de ser usado para reproduzir áudio de dispositivos com conexão via Bluetooth, como celulares, tablets e PCs.

É um modelo que envolve totalmente a orelha e faz parte da "família" do PlayStation Pulse Explore, fones de ouvido sem fio que já testamos aqui no Guia de Compras UOL. Confira a seguir os resultados dos nossos testes e se a versão Elite vale o investimento.

O que gostei

Muito conforto. O Pulse Elite em nenhum momento me causou desconforto. As almofadas macias e o arco de cabeça dividido em duas partes fizeram com que ele se acomodasse confortavelmente na minha cabeça. Isso é algo fundamental para sessões de jogo mais longas.

Por outro lado, é bom ter atenção com movimentos de cabeça mais abruptos, já que esse fone tem uma certa tendência a se deslocar durante o uso.

Detalhe do Pulse Elite Imagem: Rodrigo Lara

Arco do Pulse Elite Imagem: Rodrigo Lara

Imersão para entrar no clima do jogo. Ainda que não tenha um sistema de cancelamento de ruído ativo (que pode usar microfones para captar o som externo para bloqueá-los), o Pulse Elite garantiu uma boa dose de imersão durante os meus testes.

Isso se deu pelo fato de ser compatível com recurso Tempest 3D Audiotech do PlayStation 5, uma espécie de som surround que melhora a noção de espaço de quem está jogando.

Em games que demandam que os jogadores saibam onde os inimigos estão, como em "Call of Duty: Warzone", fones como esse fazem muita diferença. Já em jogos com atmosfera sombria, como "Resident Evil 4 - Remake", esse recurso reforça o clima de tensão do game.

Dá para ouvir sons detalhados. Além de auxiliar na imersão, a qualidade sonora também faz com que sons que seriam muito sutis ou inaudíveis acabem sendo notados quando se joga usando o áudio da TV. Soma-se a isso o fato de o Pulse Elite ter uma boa definição em todas as frequências — ainda que, dependendo do gosto da pessoa, os sons mais graves poderiam ser um pouco mais enfatizados.

Não é só para conectar ao PS5. A conexão com o PlayStation 5 é feita por meio de um "dongle" USB, mas o Pulse Elite tem o plus de poder ser usado com outros aparelhos, como smartphones, tablets e computadores.

Bateria rende mais de 30 horas. É um ponto alto do Pulse Elite: uma carga completa rendeu em média mais de 30 horas de autonomia para esse fone. E, se mesmo assim você esquecer de carregá-lo, ele conta com recarga rápida.

O dispositivo pode ser recarregado via cabo USB-C ligado diretamente ao PlayStation 5 ou, ainda, por meio de um suporte de parede que também age como ponto de recarga. Essa segunda opção é conveniente, uma vez que tem função dupla tanto para guardar o fone quando ele não estiver em uso quanto para recarregá-lo nessa situação, mas exige que se fure uma parede ou um móvel para que ele possa ser pendurado.

Pontos de atenção

Isolamento sonoro. Apesar de ser um fone que envolve toda a orelha, o isolamento sonoro do Pulse Elite não é infalível. Ele não possui recurso de cancelamento de ruído ativo e, com isso, é possível ouvir o som ambiente dependendo do volume utilizado. Não é algo que estragou a minha experiência, mas pode incomodar quem espera um isolamento total.

Não dá para trocar as almofadas. Elas são de boa qualidade, porém nada impede que elas sofram desgaste natural com o passar do tempo, ou ainda que possam sofrer danos involuntários. Se isso ocorrer, a má notícia é que elas não são removíveis e, portanto, não há possibilidade de troca somente desse item.

Comandos pequenos. O Pulse Elite tem comandos em suas laterais, mas o problema é que eles são pequenos e fáceis de serem confundidos caso o usuário queira manipulá-los de forma rápida.

Detalhe dos comandos no headset Imagem: Rodrigo Lara

Quem pode gostar do Pulse Elite?

Quem é fã de produtos oficiais do PlayStation tem no Pulse Elite uma boa opção.

A qualidade sonora é destaque e ele é confortável para longas sessões. A questão é mais o preço, que não é lá tão barato.

