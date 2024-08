Justiça mantém prisão de suspeito de matar ex envenenada com milk-shake

Do UOL, em São Paulo

A Justiça manteve a prisão de Deivid Nascimento Santana, preso por suspeita de matar a ex-companheira com um milk-shake envenenado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Justiça aceitou o pedido de prisão temporária do suspeito realizado pela polícia. A detenção é válida por 30 dias, com possível prorrogação por igual período.

Magistrada aponta "fundadas razões de autoria" do crime por Deivid. Na decisão, obtida pelo UOL, a juíza Suzana Vogas Tavares Cypriano ponderou que anteriormente o suspeito já havia invadido a casa da vítima, Vitória da Conceição Pereira, com uma faca, e proferiu ameaças contra ela e o atual companheiro. Na ocasião, Vitória registrou o caso e obteve medida protetiva após a instauração do inquérito policial para apurar a ocorrência.

Juíza também citou que Vitória já havia feito um boletim de ocorrência contra Deivid por perseguição. Ela relatou à polícia que o homem a importunava com o envio de diversas mensagens nas redes sociais, inclusive com a criação de perfis falsos.

Justiça entendeu que prisão temporária de suspeito seria o melhor para o andamento da investigação. Entre os procedimentos estão a realização de diligências e conclusão da apuração, com finalização dos laudos de perícia técnica, além de que a medida evitará a fuga de Deivid. O Ministério Público opinou a favor da detenção temporária do preso.

A defesa de Deivid não foi encontrada para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Os fatos constantes do inquérito são graves e merecem uma melhor apuração pela autoridade policial, sendo imprescindível para as investigações a decretação da prisão temporária de Deivid, considerando que os indícios de autoria são evidenciados pelos depoimentos e documentos acostados.

Juíza Suzana Vogas Tavares Cypriano

Relembre o caso

A jovem de 23 anos morreu após tomar um milk-shake que estaria com veneno no município de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que foi preso.

Vitória da Conceição Pereira morreu na madrugada de segunda-feira (5). Ela já possuía uma medida protetiva com o ex-companheiro. Uma semana antes do crime, o homem invadiu a casa da vítima armado com uma faca.

O suspeito foi preso na terça-feira (6). A Justiça do Rio de Janeiro havia emitido um mandado de prisão contra Deivid Nascimento Santana, 30. O homem foi localizado em Rio das Pedras (RJ). Testemunha disse à polícia que o suspeito teria dito ao homem que entregou a bebida a vítima que gostava de milk-shake de morango.

Ex-namorado teria usado nome falso para planejar o crime. O delegado Bruno Gilabert, à frente da investigação, afirmou que Deivid fingiu que ainda era namorado de Vitória, usou outro nome e convenceu moradores a contratarem a vítima como faxineira. Em entrevista ao Balanço Geral, da TV Record, o delegado disse que deu para essas pessoas a bebida envenenada para que fosse entregue a ex-companheira, dizendo que era uma surpresa.

Vitória foi levada ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal no domingo (4), mas não resistiu. Segundo a investigação, em princípio, os contratantes não têm relação com o crime. "Houve a indução dessas pessoas a erro, mas ainda estamos apurando as circunstâncias desse envolvimento", esclareceu o delegado.

Polícia suspeita que havia veneno de rato na bebida. Material foi encaminhado para perícia.