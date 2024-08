Iene recua após BC do Japão minimizar chance de aumentos nos juros

Por Ankur Banerjee e Harry Robertson

CINGAPURA/LONDRES (Reuters) - O iene recuava nesta quarta-feira depois que uma influente autoridade do Banco do Japão minimizou as chances de um aumento dos juros no curto prazo, acalmando as preocupações dos investidores de que um novo salto da moeda japonesa poderia novamente abalar os mercados globais.

O dólar tinha alta de 2,02% em relação ao iene, a 147,21, após os comentários do vice-presidente do banco central japonês Shinichi Uchida.

"Como estamos observando uma forte volatilidade nos mercados financeiros nacionais e internacionais, é necessário manter os níveis atuais de afrouxamento monetário por enquanto", disse Uchida.

Suas falas, que contrastaram com os comentários mais rigorosos contra a inflação do presidente da autoridade monetária japonesa, Kazuo Ueda, na semana passada, quando o Banco do Japão aumentou os juros, fizeram com que as ações japonesas subissem, deixando-as efetivamente estáveis na semana.

O aumento de juros na semana passada, junto da intervenção de Tóquio no mercado de câmbio no início de julho, levou os investidores a abandonar as outrora populares operações de "carry trade", nas quais os investidores tomam emprestado o iene a juros baixos para investir em ativos que oferecem retornos mais altos.

A reversão dessas operações se combinou com os fracos dados de emprego dos Estados Unidos e os temores sobre uma bolha de inteligência artificial para fazer com que as ações globais caíssem esta semana, iniciada por uma queda de 12% no índice de referência das ações japonesas na segunda-feira.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,26%, a 103,250, distanciando-se ainda mais da baixa de sete meses de 102,15 registrada na segunda-feira.

O euro era negociado a 1,091225 dólar, em queda de 0,17% no dia.