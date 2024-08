Israel emite ordem para que palestinos deixem norte de Gaza após ataque do Hamas

As forças israelenses emitiram na quarta-feira novas ordens de retirada para os palestinos em áreas do norte de Gaza que estavam entre as primeiras a serem atingidas no início da guerra com o Hamas em outubro, depois que os militantes dispararam uma nova salva de foguetes contra Israel.

O porta-voz do Exército, Avichay Adraee, publicou as ordens de retirada para vários distritos em Beit Hanoun e Beit Lahiya, duas cidades agora em grande parte demolidas, nas quais os tanques israelenses entraram no início da invasão terrestre de Israel.

"O Hamas e as organizações terroristas estão disparando foguetes da sua área em direção ao Estado de Israel. A IDF (força de Israel) agirá com força e imediatamente contra eles", disse Adraee na mensagem enviada por texto ou mídia social aos residentes palestinos.

"Para sua própria segurança, saia imediatamente para os abrigos conhecidos no centro da Cidade de Gaza", afirmou o porta-voz do Exército.

Em um bairro próximo à Cidade de Gaza, Al-Tuffah, um ataque aéreo israelense a uma casa matou três palestinos, segundo médicos.

Várias frentes

Os combates continuaram na Faixa de Gaza, mesmo quando Israel se prepara para um esperado ataque do Irã e do grupo libanês Hezbollah, ao norte, após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em 31 de julho, na capital iraniana, Teerã.

O Exército israelense afirma ter matado dezenas de militantes de Gaza nos últimos dias e, na quarta-feira, disse que as tropas haviam atingido instalações de fabricação de armas no distrito de Deir al-Balah, no centro de Gaza, onde dezenas de milhares de palestinos deslocados pelos combates se abrigaram.

Em outras áreas centrais, os tanques israelenses bombardearam Nuseirat e Bureij, dois dos oito campos de refugiados históricos da Faixa de Gaza. Israel diz que os militantes do Hamas usam a infraestrutura civil como cobertura e para esconder postos de operações e esconderijos de armas; o Hamas nega.