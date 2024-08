Itaú tem lucro recorde de R$ 10 bi no 2º trimestre com inadimplência menor

O Itaú, maior banco da América Latina, reportou na terça-feira (6) um lucro líquido recorde de R$ 10,07 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado representa uma alta de 15,2% em relação ao mesmo período de 2023 e um avanço de 3,1% na comparação com os três primeiros meses deste ano.

O que aconteceu

Itaú anunciou lucro recorde no segundo trimestre. O resultado positivo contou com a contribuição da queda de 0,3 ponto porcentual dos índices de inadimplência em um ano, para 2,7%. A avaliação inclui os correntistas com atrasos por mais de 90 dias.

O patrimônio líquido do banco totaliza R$ 183,79 bilhões. A soma é 8,6% maior do que a apresentada entre abril e junho do ano passado. Já o ROE (Retorno Sobre o Patrimônio), que indica a rentabilidade sobre o capital dos acionistas, aumentou 1,5 ponto porcentual no período e atingiu 22,4%.

A carteira de crédito do Itaú subiu 8,9% em um ano. Com a evolução, o indicador atingiu R$ 1,25 trilhão em junho. Ao mesmo tempo, o custo de crédito do Itaú recuou 6,7%, para R$ 8,812 bilhões. "O crescimento de crédito segue trazendo impacto positivo para a margem com clientes, assim como a maior margem com passivos em função do aumento do saldo das captações", destaca o balanço.

O Itaú fechou o trimestre com alta dos ativos totais. O resultado é distribuído em R$ 68,9 bilhões em títulos e valores mobiliários, R$ 42,7 bilhões em operações de crédito, com destaque para as carteiras de grandes empresas e da América Latina e R$ 31,8 bilhões em outros ativos, relacionado principalmente com o crescimento da carteira de câmbio.

As receitas de serviços e seguros avançaram 5% no trimestre. O destaque nessa análise fica por conta do aumento das receitas com operações de banco de investimento e com administração de recursos.

Desempenho veio acima das expectativas do mercado. "O banco demonstra uma capacidade de gerar receitas que beneficiou sua rentabilidade mais uma vez", avalia relatório da Ativa Research.

Banco comemorou os resultados apresentados. "Estamos bastante satisfeitos com os resultados consistentes deste trimestre, que demonstram a força e a solidez das nossas diferentes linhas de negócios", afirma o presidente do Itaú, Milton Maluhy, em nota.