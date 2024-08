Brasileiro Augusto Akio fatura bronze no skate park em Paris

SÃO PAULO, 7 AGO (ANSA) - O skatista brasileiro Augusto Akio conquistou nesta quarta-feira (7) uma medalha de bronze no skate park masculino dos Jogos Olímpicos de Paris, na França.

Entre manobras e malabarismos, o paranaense de 23 anos somou 91.85 pontos em sua apresentação e ficou atrás somente do australiano Keegan Palmer (93.11) e Tom Schaar (92.23), que fecharam a prova com o ouro e a prata, respectivamente.

Pedro Barros concluiu a disputa na quarta posição, com 91.65, enquanto Luigi Cini fez 76.89 e fechou a final em sétimo. Único italiano na briga pelo pódio, Alex Sorgente concluiu sua participação em sexto, com 84.26.

Japinha, como também é chamado, foi responsável pela segunda medalha do Brasil no skate na capital francesa. Rayssa Leal ficou com o bronze no street feminino. (ANSA).

